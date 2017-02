"Whiplash" a Thiene: il maestro-nemico di un batterista emergente

Martedì 14 marzo alle 20 verrà proiettato all'Auditorium Fonato di Thiene per la rassegna "Cinema e Psicoanalisi 2017" (vedi programma) il film "Whiplash" (Drammatico/Musicale - 2014 - U.S.A. - 105' minuti) di Damien Chazelle. La pellicola ha vinto tre Premi Oscar ed è interpretata da Miles Teller e da J. K. Simmons. Il film narra la storia di un ragazzo che sogna di diventare un grande batterista e del rapporto conflittuale con il suo insegnante che, paradossalmente, diventa il suo peggior nemico, invece che suo mentore. Trama: Andrew sogna di diventare uno dei migliori batteristi jazz della sua generazione, ma la concorrenza è feroce al conservatorio di Manhattan, lo Shaffer, dove si esercita con accanimento. L'obiettivo di Andrew è quello di entrare in una delle migliori orchestre del conservatorio, diretta dall'inflessibile e spietato Terence Fletcher. Andrew entra nell'orchestra come batterista di riserva. La band di Fletcher si presenta a un concorso. Durante l'intervallo tra primo e secondo tempo Andrew perde la carpetta con gli spartiti che il primo batterista gli aveva affidato. Il primo batterista non si ricorda la parte a memoria ed è costretto a cedere il posto a Andrew, che aveva imparato a memoria il brano "Whiplash". L'esibizione di Andrew e di tutta l'orchestra è perfetta con il primo posto. A questo punto Andrew è ufficialmente il nuovo primo batterista, se non fosse che Fletcher gli continua a mettere i bastoni tra le ruote chiamando un nuovo batterista a suonare nella band. La concorrenza diventa sempre più feroce.

