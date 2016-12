Weekend di Capodanno: programmazione al "Charlie Chaplin Cinemas"

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Da giovedì 29 dicembre a martedì 3 gennaio 2017 il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà numerosi film nel weekend di Capodanno dal nuovo cartone animato "Oceania" della "Walt Disney" al genere fantastico ("Il GGG: Il Grande Gigante Gentile" di Steven Spielberg e "Miss Peregrine: La Casa dei Ragazzi Speciali" con Eva Green) fino alla fantascienza con "Rogue One: A Star Wars Story" con Felicity Jones e alle commedie ("Fuga da Reuma Park" con Aldo, Giovanni, Giacomo e "Mister Felicità" con Alessandro Siani) oltre al drammatico/avventuroso "Passengers" di Morten Tyldum. Prezzi: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni).

La programmazione completa per il weekend di Capodanno con date e orari di proiezione:

Giovedì 29 dicembre

OCEANIA con le voci di Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo e Rocco Hunt: unico spettacolo alle ore 19.40

MISS PEREGRINE: La Casa dei Ragazzi Speciali di Tim Burton con Eva Green, Kim Dickens, Rupert Everett e Allison Janney: unico spettacolo alle ore 21

ROGUE ONE: A Star Wars Story con Felicity Jones ULTIMO GIORNO: unico spettacolo alle ore 21.30

FUGA DA REUMA PARK con Aldo, Giovanni, Giacomo, Silvana Fallisi: due spettacoli alle ore 20.10 e alle ore 22

Venerdì 30 dicembre

OCEANIA di Ron Clements e John Musker con le voci di Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo e Rocco Hunt: unico spettacolo alle ore 19.30

PASSENGERS di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Laurence Fishburne e Kimberly Battista: unico spettacolo alle ore 21.40

IL GGG: Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg con Rebecca Hall, Bill Hader e Mark Rylance: unico spettacolo alle ore 20

FUGA DA REUMA PARK con Aldo, Giovanni e Giacomo: unico spettacolo alle ore 22

MISS PEREGRINE: La Casa dei Ragazzi Speciali di Tim Burton con Eva Green, Kim Dickens, Rupert Everett e Allison Janney: unico spettacolo alle ore 21.30

Sabato 31 dicembre

OCEANIA di Ron Clements e John Musker con le voci di Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo e Rocco Hunt: unico spettacolo alle ore 18.30

PASSENGERS di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Laurence Fishburne e Kimberly Battista: unico spettacolo alle ore 20.45

IL GGG: Il Grande Gigante Gentile Steven Spielberg. Genere: avventura, fantastico con Rebecca Hall, Bill Hader e Mark Rylance: due spettacoli alle ore 18.10 e alle ore 20.20

FUGA DA REUMA PARK con Aldo, Giovanni e Giacomo: unico spettacolo alle ore 19

MISS PEREGRINE: La Casa dei Ragazzi Speciali di Tim Burton con Eva Green, Kim Dickens, Rupert Everett e Allison Janney: unico spettacolo alle ore 20.30

Domenica 1 dicembre

OCEANIA di Ron Clements e John Musker con le voci di Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo e Rocco Hunt: due spettacoli alle ore 15 in 2D e alle ore 17.45 in 3D

PASSENGERS di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Laurence Fishburne e Kimberly Battista: due spettacoli alle ore 17 e alle ore 19.20

PASSENGERS 3D di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Laurence Fishburne e Kimberly Battista: unico spettacolo alle ore 21.30

MASHA E ORSO: Nuovi Amici - CARTONI ANIMATI - Ingresso Ridotto per tutti: unico spettacolo alle ore 14.45

MISTER FELICITA' di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna: due spettacoli alle ore 16 e alle ore 19.45

IL GGG: Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg. Genere: avventura, fantastico con Rebecca Hall, Bill Hader e Mark Rylance: due spettacoli alle ore 15.15 e alle ore 19.15

FUGA DA REUMA PARK con Aldo, Giovanni e Giacomo: due spettacoli alle ore 17.30 e alle ore 21.30

MISS PEREGRINE: La Casa dei Ragazzi Speciali di Tim Burton con Eva Green, Kim Dickens, Rupert Everett e Allison Janney: unico spettacolo alle ore 21.40

Lunedì 2 e Martedì 3 dicembre

OCEANIA di Ron Clements e John Musker con le voci di Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo e Rocco Hunt: unico spettacolo alle ore 19.20

PASSENGERS di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Laurence Fishburne e Kimberly Battista: unico spettacolo alle ore 21.30

MISTER FELICITA' di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna: unico spettacolo alle ore 19.40

IL GGG: Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg con Rebecca Hall, Bill Hader e Mark Rylance: unico spettacolo alle ore 19.30

FUGA DA REUMA PARK con Aldo, Giovanni e Giacomo: unico spettacolo alle ore 21.40

MISS PEREGRINE: La Casa dei Ragazzi Speciali di Tim Burton con Eva Green, Kim Dickens, Rupert Everett e Allison Janney: unico spettacolo alle ore 21.20

