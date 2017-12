"Viaggio nel Cinema Italiano" all'Urban Center di Thiene

Serata monografica dedicata al cinema italiano oggi.

Il cinema italiano contemporaneo riversa in una profondo stato di crisi dovuto a molteplici cause. Le motivazioni principali sono: il calo degli spettatori al cinema, diverse modalità di fruizione del prodotto cinematografico, troppa offerta di prodotto filmico, grande concorrenza internazione, profonda crisi degli autori, difficoltà di stesura e scrittura dei film.

In questa serata saranno introdotti alcuni esempi di film italiani, usciti nell’anno corrente, che si sono contraddistinti per la loro diversità e particolarità nel panorama cinematografico italiano moderno come: "Sicilian Ghost Story" (2017) di Antonio Piazza, Fabio Grassadonia -"Tutto quello che vuoi" (2017) di Francesco Bruni - "Finché c’è prosecco c’è speranza" (2017) di Antonio Padovan.

Prenotazione consigliata causa posti limitati a: mattiaberaldo88@gmail.com

ELENCO CINEMA