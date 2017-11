"Vasco Modena Park" in anteprima allo Starplex di Marano Vicentino

Arriva nelle sale cinematografiche italiane il film-concerto Vasco Modena Park, distribuito da QMI Stardust in collaborazione con Universal Music, sul live da guiness dei primati del 1 luglio scorso, che ha visto protagonista assoluto il rocker di Zocca insieme ai 225 mila spettatori accorsi da ogni parte per partecipare alla "festa epocale" dei suoi primi 40 anni sul "Fronte del Palco".

ANTEPRIMA E PROGRAMMAZIONE. Nella provincia di Vicenza la pellicola sarà in anteprima allo Starplex di Marano Vicentino venerdì 1 dicembre alle 21.15 e poi in programmazione in programmazione il 4-5-6 dicembre (ore 21.30) al The Space Cinema - Le Piramidi di Torri di Quartesolo e dal 4-5-6-7 dicembre (ore 21.15) sempre allo Starplex. Info sale e biglietti: www.stardust.it

VASCO MODENA PARK. Massima attenzione alla resa sonora, un montaggio al cardiopalma. Il film diretto da Giuseppedomingo Romano in arte Pepsy Romanoff è arricchito da preziosi materiali inediti e dalle riflessioni dello stesso Vasco, che si trasformerà in un Caronte capace di trasportare i fan a esplorare gli spartiti della sua vita. Oltre 2 ore di rock e energia pura, per rivivere un momento unico da ascoltare, un’avventura epica da guardare, una grande festa da cantare e ballare ancora una volta tutti insieme.

NOTE TECNICHE. Team Regia composto da oltre 100 persone e 27 telecamere (in 4-5-6-K puntate su palco e pubblico) e 35 linee di montaggio in synch per 3:37 minuti. Secondi per numero solo al tour Live in Paris degli U2. Durante il live, sono state proiettate sui megaschermi 40 video scenografie originali realizzate ad hoc per accompagnare le canzoni della scaletta, proiettate in 6K su una superficie di 2.500 mq culminati nei 500 videomessaggi proiettati durante la performance di Vivere, che rivivrà anche su grande schermo. Accanto alle riprese digitali, sono state realizzate delle riprese in 35mm per realizzare una traccia analogica di questo grande evento esattamente come è successo da sempre nella storia recente. Grazie a una macchina da presa Arri 435, (la stessa usata in tanti film dal direttore della fotografia premio Oscar Vittorio Storaro), sono state realizzate delle riprese a spalla durante la performance di Sally e Un senso.

REGIA - PRODUZIONE - DIREZIONE ARTISTICA. Durata: 157 minuti. Produttore Esecutivo: Maurizio Vassallo. Regia - Direzione Creativa: Giuseppedomingo Romano in arte Pepsy Romanoff. Art Direction - Motion Design: Rocco Pezzella - Ok Rocco. Direttore della Fotografia: Emanuele Cerri. Coordinatore Tecnico Digital Cinema - Live Broadcast – Dvd: Davide Furlan per The Alliance.

TRAILER 1 - VASCO MODENA PARK - IL FILM: www.youtube.com/watch?v=w_W1BOq3GOo

TRAILER 2 - VASCO MODENA PARK - IL FILM: www.youtube.com/watch?v=BX8WFO2c6po​

