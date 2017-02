"Town on a Wire​": viaggio in Israele tra palestinesi ed ebrei al Cinema Primavera

Lunedì 20 marzo alle 20.30 verrà proiettato il documentario "Town on a Wire​" per la rassegna cinematografica "Mondovisioni" (vedi programma) al Cinema Primavera di Vicenza in via Ozanam 11. Nella fatiscente città israeliana di Lod, a 10 minuti dalla florida Tel Aviv, vivono gomito a gomito signori della droga palestinesi e coloni ortodossi ebrei. Introdurrà Miriam Gagliardi del Comitato Vicentino per la Liberazione dei Prigionieri Politici Palestinesi e Presidente dell’Associazione Salaam. Il festival "Mondovisioni", curato da "Cine Agenzia" in collaborazione con il settimanale di geopolitica "Internazionale", sta attraversando l’Italia in un tour, che toccherà più di 30 città per un totale di oltre 250 proiezioni e l’edizione vicentina è stata organizzata dal videomaker vicentino Luca Rigon con la collaborazione della cooperativa "Unicomondo" e il contributo della Regione Veneto nell’ambito del progetto. Tutti gli appuntamenti cominceranno con la proiezione di un cortometraggio sul commercio equo e solidale. Durante la serata la cooperativa "Unicomondo" offrirà te, caffè e dolcetti, tutti rigorosamente equo e solidali. Costi: 4 euro intero - 3 euro studenti. Abbonamento alla rassegna per i sei film in programmazione: 20 euro. Per informazioni: www.mondovisionivicenza.it.

ELENCO CINEMA