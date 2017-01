"Torno Da Mia Madre" alla Sala della Comunità di Brendola

Giovedì 2 febbraio alle 21 verrà proiettato il film "Torno Da Mia Madre" (Commedia - 2016 - Francia - 91' minuti) di Eric Lavaine presso la Sala della Comunità a Vò di Brendola in via Carbonara 28 nell'ambito della terza edizione del Cineforum d'Inverno. Cast attori: Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Philippe Lefebvre, Jérôme Commandeur. Titolo originale "Retour chez ma mère". Trama del film: Stéphanie aveva un matrimonio e un lavoro, ma li ha persi entrambi ed è costretta a tornare a vivere con la madre in una casa in cui fa troppo caldo, non si può bere direttamente dalla bottiglia né splamare il burro col primo coltello che capita, e quando vengono a cena il fratello e la sorella non può che finire male. Mentre è chiusa in casa per cercare di mettere ordine nella propria vita, Stéphanie si ritrova ad osservare la madre mettere in atto strani comportamenti e subito pensa che si tratti di un principio di demenza senile, ma la verità è un'altra. Al centro del film di Eric Lavaine c'è il tavolo della sala da pranzo, emblema della famiglia e di una commedia che passa attraverso il dialogo e le relazioni. Una commedia leggera, dunque, non nel senso della farsa degli equivoci, ma proprio di una penna che non calca la mano, che tampona con la tenerezza e un goccio di malinconia ogni piccola deriva, e non conosce spietatezza. Prezzi: 5 euro intero e 4 euro ridotto per i ragazzi fino ai 14 anni. Per informazioni: 0444.401132 - info@saladellacomunita.com.

