"Thor: Ragnarok" in lingua originale al "The Space" di Torri di Quartesolo

A seguito deI successo registrato in sala durante lo scorso weekend, che l’ha portato a conquistare la vetta del box office del 30 ottobre con oltre 3 milioni di euro d’incasso, "Thor: Ragnarok" (Fantastico/Avventura - 2017 - U.S.A. - 130') tornerà in V.O. (versione originale) nei cinema "The Space" giovedì 2 novembre per la rassegna "Hear My Voice", dedicata agli appassionati di film in lingua inglese, rinnovando il suo appuntamento nelle sale con il terzo film (dopo “Thor” e “Thor: The Dark World”). La pellicola, basata sul Dio del Tuono dei fumetti "Marvel", è diretta da Taika Waititi e interpretata da Chris Hemsworth per un cast prestigioso con Cate Blanchett, Anthony Hopkins, Tom Hiddleston e Mark Ruffalo. Anche al "The Space" di Torri di Quartesolo si potrà assistere al film in lingua originale.

THOR RAGNAROCK. Dopo gli eventi narrati in “Avengers: Age of Ultron”, Thor (Chris Hemsworth) si ritrova imprigionato sul pianeta Sakaar. Privato del suo martello Mjolnir, dovrà prima sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori contro il suo vecchio amico, l’incredibile Hulk (Mark Ruffalo), per poi riuscire a tornare ad Asgard e fermare la dea della morte Hela (Cate Blanchett), impedendo così il Ragnarok, la distruzione del suo mondo.

CIRCUITO THE SPACE. Il circuito The Space, acquisito da Vue International nel novembre 2014, comprende 36 cinema multisala per un totale di 362 schermi e 79 mila posti a sedere, possiede una quota di mercato del 19,3% [Esercizio 2016 – Dati Cinetel], attestandosi come la 2° struttura cinematografica italiana per dimensioni. Vue Entertainment International, gruppo fondato nel 2003 nel Regno Unito da Timothy Richards e Alan McNail, ha il controllo azionario nelle mani di 2 fondi canadesi: Omers e Alberta Investment Management Corporation: è presente nel Regno Unito, Irlanda, Germania, Danimarca, Polonia, Lituania, Lettonia e Taiwan oltre all'Italia con un fatturato di 900 milioni di euro, pari a una volta e mezzo l’intero mercato italiano.

