"The Lobster" Premio Giuria Cannes 2015: incontro culturale a Schio

Lunedì 20 marzo alle 20.30 a Palazzo Toaldi Capra di Schio è in programma il terzo incontro della rassegna culturale "Close Up" (vedi programma) con approfondimenti e commenti di Silvia Casa su alcune sequenze di supporto tratte dal film "The Lobster" (Fantascienza/Commedia/ Sentimentale - 2015 - Regno Unito - 119' minuti) del regista greco Yorgos Lanthimos, al debutto in un film in lingua inglese , con protagonisti Colin Farrell e Rachel Weisz, ambientato in un "futuro distopico". La pellicola ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes 2015. Gli appuntamenti sono organizzati dall'Informagiovani di Schio come "messa a fuoco" con riflessioni sui temi del viaggio e del lavoro. Ingresso libero.

Trama del film: In un prossimo futuro le persone single, secondo le regole della città, vengono portate in un hotel, in cui sono costrette a trovare, entro quarantacinque giorni, un compagno o una compagna con cui fare coppia. Se falliscono vengono trasformate in un animale a loro scelta. Il protagonista David (Colin Farrell) viene a sapere che sua moglie lo ha lasciato per un altro e viene quindi trasferito all'albergo per provare a trovarsi una nuova compagna o fallire ed essere trasformato. Giunto all'hotel, David compila la propria iscrizione e sceglie di essere trasformato in un'aragosta in caso fallisca perché sono animali, che vivono a lungo e perché David ama il mare.

ELENCO CINEMA