"The Idol" al Cinema Verdi di Breganze: un sogno musicale

Lunedì 13 marzo marzo alle 20.45 verrà proiettato il film "The Idol" (Ya Tayr El Tayer) di Hany Abu-Assad (Biografico - Regno Unito/Qatar/Emirati Arabi Uniti - 2014 - 100 minuti) presso il Cineforum Verdi di Breganze in via Generale Maglietta 1 per il terzo appuntamento con l rassegna "Latitudini 2017", dedicata alle più significative e recenti pellicole internazionali con il tema comune dell'infanzia dell'altro mondo. Biglietti: libero per i soci del Cineforum; 5 euro per i non soci.

Trama: a Gaza, terra di tanti conflitti, distruzione e disperazione, vivono Mohammed Assaf e sua sorella Nour con la loro casa e il loro parco giochi. Insieme ai loro migliori amici Ahmad e Omar, fanno musica, giocano a calcio e hanno il coraggio di sognare in grande. La loro band è alla buona, utilizzano vecchi strumenti musicali, ma nonostante tutto hanno grandi ambizioni. Mohammed e Nour desidererebbero cantare all'Opera Hall del Cairo. Mohammed sa che la sua voce lo libererà dal dolore che lo pervade, e porterà a un popolo senza voce la gioia. Per pagarsi gli studi universitari canta ai matrimoni e guida un taxi. Anche quando l'assedio nel territorio di Gaza si intensifica, e si vive in una situazione sempre più minacciosa, Mohammed sa di avere un dono raro: con la sua voce può far sorridere e dimenticare i problemi e i dolori. Una sera, ecco la possibilità che il sogno si avveri: sente in tv che i provini per "Arab Idol", lo show più popolare nel mondo arabo, si svolgono al Cairo. I confini sono chiusi. Sembra non esserci via d'uscita. Ma la voglia di realizzare un sogno è più forte di ogni ostacolo. Ecco l'opportunità di cambiare la sua vita e dare a un popolo senza voce la più grande sensazione: la libertà di amare, vivere e sentirsi liberi.

