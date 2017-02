"The Great Wall" con Matt Damon al "Charlie Chaplin Cinemas"

PROGRAMMAZIONE DI CARNEVALE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DAL 25 FEBBRAIO AL 1 MARZO

Da sabato 25 febbraio a mercoledì 1 marzo il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "The Great Wall" (Avventura/Thriller/Fantastico - 2016 - U.S.A./Cina - 104' minuti) di Zhang Yimou con il celebre attore Matt Damon.Interpreti e personaggi: Matt Damon: William Garin - Tian Jing: Lin Mae - Pedro Pascal: Pero Tovar - Willem Dafoe: Ballard - Andy Lau: Wang - Eddie Peng - Numan Acar: Najid - Emma Wu - Luhan: Peng Yong. Trama: William Garin e Pero Tovar sono due mercenari provenienti dall'Europa che giungono in Cina con una missione: recuperare un po' di polvere nera, una sorta di antenata della polvere da sparo, per poterla esportare nel continente europeo. I due, durante le ricerche, riescono a sopravvivere all'assalto di una terrificante bestia sconosciuta, di cui conservano un arto reciso. I due mercenari, catturati dalle truppe imperiali dell'esercito cinese, finiscono poi per combattere al loro fianco le mostruose creature, chiamate "Taotie", le quali ogni sessant'anni circa minacciano l'umanità. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Sabato 25 Febbraio: uno spettacolo in 3D alle 19.40 + uno spettacolo in 2D alle 22.15

Domenica 26 Febbraio: unico spettacolo in 3D alle 21.30 + tre spettacoli in 2D alle 14,30, alle ore 16.30 e alle ore 18.30

Lunedì 27 e Martedì 28 Febbraio: unico spettacolo sempre alle 21.30

Mercoledì 1 Marzo: unico spettacolo alle 21.30

