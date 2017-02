"The Girl Who Saved My Life": profughi in fuga dall'Isis al Cinema Primavera

Lunedì 13 marzo alle 20.30 verrà proiettato il documentario "The Girl Who Saved My Life" per la rassegna cinematografica "Mondovisioni" (vedi programma) al Cinema Primavera di Vicenza in via Ozanam 11. Il regista Hogir Hirori torna dalla Svezia nella sua terra natale, il Kurdistan iracheno per documentare il destino di 1 milione e mezzo di profughi in fuga dall'ISIS, muovendosi lungo i confini dello Stato Islamico ed entrando nei territori liberati dalle forze curde. Introdurrà Milena Nebbia, giornalista, che si occupa di diritti umani, globalizzazione e nuovo ordine mondiale e cambiamento climatico oltre ad essere attivista con "Peace Reporter". Il festival "Mondovisioni", curato da "Cine Agenzia" in collaborazione con il settimanale di geopolitica "Internazionale", sta attraversando l’Italia in un tour, che toccherà più di 30 città per un totale di oltre 250 proiezioni e l’edizione vicentina è stata organizzata dal videomaker vicentino Luca Rigon con la collaborazione della cooperativa "Unicomondo" e il contributo della Regione Veneto nell’ambito del progetto. Tutti gli appuntamenti cominceranno con la proiezione di un cortometraggio sul commercio equo e solidale. Durante la serata la cooperativa "Unicomondo" offrirà te, caffè e dolcetti, tutti rigorosamente equo e solidali. Costi: 4 euro intero - 3 euro studenti. Abbonamento alla rassegna per i sei film in programmazione: 20 euro. Per informazioni: www.mondovisionivicenza.it.

