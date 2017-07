"The Commitments" all'Anfiteatro di Vicenza in via Baracca

Mercoledì 9 agosto alle 21.15 all'Anfiteatro di Vicenza in via Baracca (incrocio via Giaretta) nella Circoscrizione 7 sarà proiettato il film "The Commitments" (Musical/Drammatico - Irlanda/Regno Unito/U.S.A. - 1991 - 118' minuti) di Alan Parker per l'ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica "Cinemabulante 2017" nell'ambito di "Musica per la Città". Al termine dello spettacolo a conclusione del ciclo sarà assegnato il "Premio allo Spettatore Ideale". Ingresso libero.

PROVA D'ORCHESTRA. Tratta dal romanzo "I Commitments" (1987) di Roddy Doyle, Il film venne diretto da Alan Parker e con un cast composto da Andrew Strong, nella parte di Deco, Robert Arkins, Michael Aherne, Angeline Ball, Maria Doyle Kennedy, Bronagh Gallagher, Johnny Murphy e molti altri. Gli attori erano tutti quasi sconosciuti prima del film, e vennero scelti tutti per via delle loro capacità musicali. La maggior parte degli attori, dopo questo film, ha lasciato la carriera della recitazione per dedicarsi alla musica.

SINOSSI. Può essere considerato il più naìf dei film di Parker. Di opere musicali ne ha fatte tre: Piccoli gangster, Saranno famosi eThe Wall), ma l'approccio a "The Commitments" è diverso. Si comincia con uno squarcio dei sobborghi di Dublino dove il gruppo in questione comincia a formarsi e poi ecco sfilare i problemi, le tensioni, le attrazioni sessuali. Il gruppo è formato da 3 coriste, i musicisti e il cantante. Riescono a fare il loro primo concerto importante, al quale assistono giornalisti di testate musicali importanti. Alla serata aspettano invano l'arrivo di Wilson Pickett e dopo aver litigato si sciolgono. È la classica parabola del successo e del protagonismo ma visto, e qui c'è la novità, attraverso una band che muove i primi passi.

CINEMAMBULANTE. Il furgoncino del Cinemambulante sarà in diversi luoghi della città con un grande schermo gonfiabile, un proiettore e una valigia di buoni film a bordo. La musica sarà il filo conduttore dei film in programma: passione profonda che richiede disciplina e devozione, forza in grado di scuotere e motivare gli animi, elemento che accompagna il cinema fin dalle sue origini.

ORGANIZZAZIONE. "Cinemambulante a Vicenza" con "Musica per la Città" è un’iniziativa a cura di Pier Paolo Giarolo per Sgrafi Società Cooperativa nell’ambito del cartellone estivo "L’Estate a Vicenza 2017", promosso dall’assessorato alla crescita del comune di Vicenza.

CONTATTI. Per informazioni sulle proiezioni e aggiornamenti su eventuali variazioni del programma in caso di maltempo: info@sgrafi.it.

