"Sully" con Tom Hanks al Cinema Busnelli di Dueville

Mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio il Cinema Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 proietterà il film "Sully" (Biografico - 2016 - U.S.A. - 95' minuti) di Clint Eastwood con il celebre attore Tom Hanks. Cast attori: Tom Hakns, Jerry Ferrara, Aaron Eckhart, Laura Linney, Autumn Reeser, Holt McCallany, Purva Bedi, Grant Roberts, Justin Michael Woods. Trama del film: il 15 gennaio 2009, il mondo assiste al “Miracolo sull’Hudson” quando il capitano Chesley “Sully” Sullenberger effettua un atterraggio di emergenza col suo aereo nelle acque gelide del fiume Hudson, salvando la vita a tutti i 155 passeggeri presenti a bordo. Tuttavia, anche se Sully viene elogiato dall’opinione pubblica e dai media, che considerano la sua un’impresa eroica senza precedenti, le autorità avviano delle indagini, che minacciano di distruggere la sua reputazione e la sua carriera. Prezzi: 4 euro ridotto e 5 euro intero. Per informazioni: 0444.592225 - 345.7079215 - info@dedalofurioso.it.

Date e orari delle proiezioni:

Mercoledì15 Febbraio: ore 21

Giovedì 16 Febbraio: ore 15.30 e ore 20.30

