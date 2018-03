“Stranger in paradise” : il documentario sulle aspettative dei migranti che arrivano sulle nostre coste

Lunedì 19 marzo alle 20.30 al cinema Primavera, in via Ozanam 11, è in programma il terzo dei sette appuntamenti in calendario per la seconda edizione di Mondovisioni, la rassegna dei migliori documentari ideata da Internazionale e portata a Vicenza dal videomaker vicentino Luca Rigon, in collaborazione con Unicomondo, CineAgenzia e Cinema Primavera



In un' aula scolastica, in Sicilia, alcuni rifugiati assistono alla lezione di un insegnante che li mette di fronte alla dura realtà: non sono sbarcati in paradiso

“Stranger in paradise” è un saggio sui meccanismi attraverso i quali l' Europa affronta la ricerca di felicità dei rifugiati

La proiezione, in lingua originale con sottotitoli in italiano, sarà introdotta da Silvia Faggin, giovane vicentina, operatrice legale in Sicilia.



Mondovisioni ha ricevuto il patrocinio del Comune di Vicenza, la collaborazione dell' assessorato alla crescita, il finanziamento della Regione Veneto tramite il bando Veneto Equo e la sponsorizzazione di Girolibero+Zeppelin



Il programma completo della rassegna può essere consultato sul sito del Comune di Vicenza (http://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/193125), sul sito www.mondovisionivicenza.it e sulla pagina Facebook “Mondovisioni Vicenza”.