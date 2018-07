Rassegna CAI film festival: Still Alive dramma sul monte Kenia

Martedì 3 luglio ore 21.30



Rassegna CAI

Film selezionato dal Trento film festival

STILL ALIVE – DRAMMA SUL MONTE KENYA

Reinhold Messner, Hans-Peter Stauber

Italia, Austria / 2017 / 88′



Gert e Oswald sono compagni di studi all’Università di Innsbruck e decidono di partire per il Kenya in compagnia di Ruth, futura moglie di Oswald. Mentre Ruth si trova a Mombasa, i due amici si dedicano alla scalata del Monte Kenya. Ma al momento di tornare indietro vengono sorpresi da una perturbazione e Gert precipita rimanendo gravemente ferito. Ha così inizio una delle storie più avvincenti di salvataggio in alta quota, un’impresa durata nove giorni che Oswald ha trascorso interamente al fianco dell’amico.



Ingresso libero