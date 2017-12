Stars Wars - Gli Ultimi Jedi dal 13 dicembre in 5 multisala del vicentino

Da mercoledì 13 dicembre uscirà nelle sale italiane il film fantastico Stars Wars - Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson.

La pellicola si potrà vedere in 2D e in 3D in 5 multisala del vicentino: The Space Torri di Quartesolo - Metropolis Bassano del Grappa - Multisala Roma Vicenza - Starplex Marano Vicentino - Charlie Chaplin Cinemas Arzignano. Star Wars verrà proiettato fino a domenica 17 dicembre per poi proseguire la settimana successiva solo in alcune sale.

Per programmazione, orari e prezzi consultare i rispettivi siti dei cinema: www.multisalaroma.it - www.thespacecinema.it/al-cinema/vicenza - www.metropoliscinemas.it - www.maranovicentino.starplex.it - www.charliechaplincinemas.blogspot.it/

ELENCO CINEMA