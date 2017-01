"Split": il nuovo thriller di Shyamalan al "Charlie Chaplin Cinemas"

Da giovedì 26 gennaio a mercoledì 1 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film dalla "Split" (Thriller - 2017 - U.S.A. - 117' minuti) di M. Night Shyamalan. Cast attori: James McAvoy, Haley Lu Richardson, Brad William Henke, Anya Taylor-Joy, Kim Director, Sebastian Arcelus, Betty Buckley, Lyne Renee, Jessica Sula. Kevin. Trama del film: un uomo con almeno 23 diverse personalità, è costretto a rapire tre ragazze adolescenti. Le ragazze vengono tenute prigioniere, aspettando che arrivi l'ultima personalità, la "bestia". Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione del film con date e orari delle proiezioni:

Giovedì 26 Gennaio: ore 21.15

Venerdì 27 Gennaio: ore 21.30

Sabato 28 Gennaio: due spettacoli alle ore 18.15 e alle ore 22

Domenica 29 Gennaio: tre spettacoli alle ore 16.40, alle ore 19 e alle ore 22

Lunedì 30 Gennaio - Martedì 31 Gennaio - Mercoledì 1 Febbraio: uno spettacolo al giorno sempre alle ore 21.15

