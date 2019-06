Solstizio 2019 "Salutando Il Sole"- yoga in piazza dei Signori

Nello spazio silenzioso del mattino, avvolti dalla luce dorata del solstizio ci troveremo in piazza dei Signori a Vicenza con il tappetino e dopo i tre OM iniziali praticheremo 108 surya namaskar ognuno nel suo stile e ritmo.

Ogni praticante in salute puo' unirsi a noi in questa semplice pratica in gruppo per sperimentare la potente energia ascendente generata dal calore (tapas) che dissolvera' tensioni fisiche e mentali così da introdurci leggeri nella radiosa estate italiana, liberati dalle maschere che ci impediscono di manifestarci in modo autentico.

Termineremo alle 7.45 con il canto del Gayatri mantra e savasana sotto il cielo

Dress code: maglietta rossa, arancione, gialla, rosa o fuxia



(Dopo la pratica Yoga Institute in contra' san Faustino 17 sarà aperto per coloro che si dovran sistemare per andare al lavoro).

venerdì dalle ore 06:45 alle 07:45