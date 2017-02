"Smetto Quando Voglio 2" al Charlie Chaplin: torna la banda "stupefacenti"

PROGRAMMAZIONE DEL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 1 AL 9 FEBBRAIO

Da giovedì 2 a mercoledì 8 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Smetto Quando Voglio 2" (Commedia - 2017 - Italia - 118' minuti) di Sydney Sibilia con Edoardo Leo e Paolo Calabresi tra gli interpeti principali. Cast attori: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Pietro Sermonti, Greta Scarano, Luigi Lo Cascio, Peppe Barra, Giampaolo Morelli, Marco Bonini. Trama del film: la banda dei ricercatori è tornata: anzi non è mai andata via. Se per sopravvivere Pietro Zinni e i suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale, diventando poi dei criminali, adesso è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà infatti l’ispettore Paola Coletti a chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda, creando una task force al suo servizio che entri in azione e fermi il dilagare delle "smart drugs". Agire nell’ombra per ottenere la fedina penale pulita: questo è il patto. Il neurobiologo, il chimico, l'economista, l'archeologo, l’antropologo e i latinisti si ritroveranno loro malgrado dall’altra parte della barricata, ma per portare a termine questa nuova missione dovranno rinforzarsi, riportando in Italia nuove reclute tra i tanti “cervelli in fuga” scappati all’estero. La banda criminale più colta di sempre si troverà ad affrontare molteplici imprevisti e nemici sempre più cattivi tra incidenti, inseguimenti, esplosioni, assalti e rocambolesche situazioni come al solito sempre “stupefacenti”. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Giovedì 2 Febbraio: ore 21.30

Venerdì 3 Febbraio: ore 21.30

Sabato 4 Febbraio: due spettacoli alle ore 18.15 e alle ore 22.15

Domenica 5 Febbraio: tre spettacoli alle ore 16.40, alle ore 19 e alle ore 21.15



Lunedì 6, Martedì 7, Mercoledì 8 Febbraio: unico spettacolo sempre alle ore 21.30

ELENCO CINEMA