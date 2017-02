"Sleepless: Il Giustiziere" al Charlie Chaplin: una corsa contro il tempo

LA PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 3 AL 5 FEBBRAIO

Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Sleepless: Il Giustiziere" (Thriller/Azione/Drammatico - 2017 - U.S.A. - 95' minuti) di Baran Bo Odar con Jamie Foxx e Michelle Monaghan. La pellicola è un remake del film francese "Nuit Blanche", diretto nel 2011 da Frédéric Jardin. Cast attori: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, Gabrielle Union, Scoot McNairy, Sala Baker, Octavius J. Johnson, Briana Marin, Ric Reitz, Tim Connolly, Drew Sheer. Trama del film: Vincent Drows, luogotenente corrotto dalla polizia di Las Vegas, si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga, che attira contro di lui l'ira di due boss criminali. Uno di questi, Gregory Rubino, fa rapire il figlio quattordicenne di Vincent, promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina. Vincent iniziera` cosi` una corsa contro il tempo per salvarlo. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Venerdì 3 Febbraio: ore 20

Sabato 4 Febbraio: ore 20.30

Domenica 5 Febbraio: ore 17.20

