"Sing": il talent show degli animali al Cinema Campana di Marano Vicentino

Domenica 22 gennaio alle 15 e alle 17 il Cinema Campana di Marano Vicentino in via Vittorio Veneto 2 proietterà il film/cartone animato "Sing" (Anmazione - U.S.A. - 2016 - 110' minuti) di Garth Jennings con Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Tori Kelly, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane. La pellicola è stata definita "Un film-festa sulla magia dello spettacolo, concepito come uno show con tanti generi diversi al suo interno". Trama del film: il koala Buster Moon si è innamorato del teatro all’età di sei anni e al teatro ha dedicato la sua vita. Ha anche accumulato una discreta serie di fiaschi e di debiti e ora è ricercato dalla banca a cui ha chiesto un prestito e dai macchinisti, che reclamano lo stipendio. Buster ha un’idea geniale: un talent show. Apre quindi le porte del suo teatro ad una lunga fila di aspiranti cantanti e performer e sceglie i suoi gioielli: Rosita, maialina madre di 25 figli piccoli; Mike, topino vanitoso e vocalist d’eccezione; Ash, porcospina dal cuore rock e Johnny, scimmione dall’animo blues. Ci sarebbe anche Meena, elefantina portentosa, ma apparentemente troppo timida per esibirsi in pubblico. Biglietti: 6 euro intero - 5 euro ridotto.

ELENCO CINEMA