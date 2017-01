"Sing": concorso canoro per animali al "Charlie Chaplin Cinemas"

PROGRAMMAZIONE AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO DALL'11 AL 18 GENNAIO

Da mercoledì 11 a domenica 15 gennaio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film/cartone animato "Sing" (Animazione - 2016 - U.S.A. - 110' minuti) di Garth Jennnings. Voci di Oreste Baldini (Buster Moon), Federica De Bortoli (Rosita), Fabrizio Vidale (Mike). Trama del film: in un mondo abitato interamente da animali, Buster Moon è un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai caduto in disgrazia. Buster è un eterno ottimista e furfante, che ama il teatro più di qualsiasi altra cosa e che farà il possibile per salvaguardarlo. Buster ha un'ultima occasione di ripristinare il suo gioiello in declino al suo antico splendore, producendo la più grande competizione canora al mondo. Saranno 5 i concorrenti ad emergere: un topo tanto bravo a canticchiare quanto ad imbrogliare; una timida elefantina adolescente con ansia da palcoscenico; una maialina madre di venticinque cuccioli; un giovane gorilla che si sta allontanando dalla sua famiglia di delinquenti; una porcospina punk-rock che vuole diventare una solista. Ogni animale si presenta all'ingresso del teatro di Buster convinto che questa sarà l'occasione per cambiare il corso della propria vita. Prezzi: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 ridotto in 2D e 9.50 intero - 7.50 ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Mercoledì 11 gennaio: unico spettacolo alle ore 21

Venerdì 13 gennaio: unico spettacolo alle ore 20

Sabato 14 gennaio: due spettacoli alle ore 17.20 e alle ore 19.30

Domenica 15 gennaio: tre spettacoli alle ore 14.45, alle ore 16.50 e alle ore 19

ELENCO CINEMA