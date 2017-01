"Sing": 5 talenti canori per un sogno al "Charlie Chaplin Cinemas"

PROGRAMMAZIONE AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO DAL 18 AL 25 GENNAIO

Da venerdì 20 a domenica 22 gennaio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film/cartone animato "Sing" (Animazione - U.S.A. - 2016 - 110' minuti) di Garth Jennings. Voci di Oreste Baldini (Buster Moon), Federica De Bortoli (Rosita), Fabrizio Vidale (Mike). Trama del film: n un mondo interamente da animali, Buster Moon è un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai caduto in disgrazia. Buster è un eterno ottimista, che ama il teatro più di qualsiasi altra cosa e che farà il possibile per salvaguardarlo. Di fronte allo sgretolamento della ambizione della sua vita, Buster ha un'ultima occasione di ripristinare il suo gioiello in declino al suo antico splendore, producendo la più grande competizione canora al mondo con "talent show". Saranno cinque i concorrenti ad emergere: un topo, tanto bravo a canticchiare quanto ad imbrogliare; una timida elefantina adolescente con ansia da palcoscenico; una maialiana madre di venticinque cuccioli; un giovane gorilla che sta cercando di allontanarsi dai reati della sua famiglia di delinquenti; una porcospina punk-rock che ha difficoltà a liberarsi di un fidanzato arrogante e a diventare solista. Ogni animale si presenta al teatro di Buster convinto che questa sarà l'occasione per cambiare il corso della propria vita. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni). da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D.

Date e orari delle proiezioni:

Venerdì 20 Gennaio: ore 19.30

Sabato 21 Gennaio: ore 18.15

Domenica 22 Gennaio: ore 15

