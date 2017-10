"Shining" di Stanley Kubrick al The Space Cinema

In occasione di Halloween, The Space Cinema di Torri di Quartesolo ha organizzato un originale ciclo di proiezioni a tema horror/thriller da lunedì 30 ottobre a sabato 4 novembre.

Dopo l'anteprima di Saw Legacy con la Maratona di Halloween, giovedì 2 novembre alle 21.30 sarà proiettato il film "Shining" (Thrriller/Horror - 1980 - U.S.A. - 116' versione europesa) di Stanley Kubrick, basato sul romanzo omonimo scritto da Stephen King nel 1977. La celebre pellicola, al 2º posto tra i migliori film horror della storia del cinema dopo L'Esorcista, in una classifica stilata dalla rivista londinese Time Out, sarà preceduta dal nuovo cortometraggio "Work and Play". Cast: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone

SHINING. Jack Torrance è uno scrittore in crisi in cerca dell'ispirazione perduta. Per trovarla e sbarcare il lunario accetta la proposta di rintanarsi con la famiglia per l'inverno all'interno di un gigantesco e lussuoso albergo, l'Overlook Hotel, solitario in mezzo alle Montagne Rocciose. L'albergo chiude per la stagione invernale e il compito di Jack sarà quello di custodirlo in attesa della riapertura. Nel frattempo, pensa Jack, lui potrà anche lavorare al suo nuovo romanzo. Con lui, la devota mogliettina Wendy e il figlioletto Danny, per nulla entusiasta della prospettiva.

BIGLIETTI: 10.20 euro + 1.20 diritti di prevendita.

