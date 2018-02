"Sciare in Salita" sul mondo dello sci-alpinismo al Super di Vadagno

Per la rassegna "Passi e Una sola Terra - Montagna e Ambiente sul Grande Schermo" martedì 16 novembre alle 21 al Cinema Teatro Super di valdagno verrà proiettato il film "Sciare in Montagna" di Chiara Brambilla, dedicata al mondo dello sci-alpinismo. Ospite in sala sarà Roberto Pana, istruttore della Scuola di Montagna “Gino Soldà”.

L'iniziativa è promossa dal comune di Valdagno in collaborazione con Cinema Teatro Super, sezione CAI di Valdagno, l'Associazione Nazionale Alpini di Valdagno, Legambiente Valle Agno e con il contributo di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, Sitec srl e Valli Sport.

Ingresso unico a 5.50 euro