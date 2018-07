"Scene di Architettura" - Cinema sotto le stelle ai Chiostri di Santa Corona

Continuano gli appuntamenti con «Scene d’architettura», la rassegna cinematografica dedicata al ruolo dell’architettura sul grande schermo.

Martedì 24 luglio ai Chiostri di S. Corona, a Vicenza, sarà la volta del terzo appuntamento, dedicato alle «Cattedrali della cultura», documentario firmato a più mani da registi del calibro di Michael Glawogger, Robert Redford, Wim Wenders, Michael Madsen, Karim Ainouz e Margreth Olin (Germania 2014). Nato da un’idea di Wenders, che ne è anche produttore esecutivo, il film coinvolge sei registi e altrettanti edifici partendo dalla domanda: «Se gli edifici potessero parlare cosa direbbero?».

Nel film i sei registi coinvolti danno voce ciascuno ad un edificio simbolo, per la prima volta messi in scena nel loro vivere quotidiano, quasi un racconto in prima persona; i “protagonisti” sono la Filarmonica di Berlino (Wim Wenders), la Biblioteca Nazionale Russa (Michael Glawogger), il Carcere di Halden in Norvegia (Michael Madsen), il Salk Institute – uno dei più prestigiosi istituti di ricerca scientifica in ambito biomedico, con sede a La Jolla in California (Robert Redford), il Palazzo dell’Opera di Oslo (Margreth Olin) e il Centre Pompidou di Parigi (Karim Ainouz).

Nell’ambito de “La città dell’Architettura n. 2”, la rassegna è proposta da Abacoarchitettura a corollario della mostra «David Chipperfield Architects Works 2018», in corso in Basilica Palladiana e si inserisce nella rassegna estiva “Cinema sotto le stelle” del Cinema Odeon, una serie di appuntamenti all’aperto nella cornice dei Chiostri di S. Corona; la rassegna dei film all’aperto partecipa al progetto “L’Estate a Vicenza 2018” realizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza. Si rinnova così una collaborazione tra Comune di Vicenza, Società Generale di Mutuo Soccorso e Abacoarchitettura, collaborazione fruttuosa che negli anni scorsi ha proposto interessanti spunti di riflessione.

Il ciclo di film «Scene d’architettura» (Quattro film sull’architettura) nasce a latere della grande mostra dedicata all’architetto inglese David Chipperfield che racconta il lavoro dei suoi quattro studi di Londra, Berlino, Milano e Shanghai. «David Chipperfield Architects Works 2018», promossa dal Comune di Vicenza, settore Cultura, promozione della crescita e musei, in collaborazione con Abacoarchitettura e Ordine degli Architetti di Vicenza, visitabile fino al 2 settembre.

Il quarto e ultimo appuntamento con «Scene d’architettura» è in programma martedì 31 luglio alle 21.30 con il film «Un sogno chiamato Florida» di Sean Baker, il regista indipendente che ha raggiunto la notorietà con “Tangerine”. Per la sua interpretazione nel film (2017) Willem Defoe ha ottenuto una candidatura come miglior attore non protagonista agli Oscar e ai Golden Globe. La pellicola racconta la storia di un’esistenza senza regole, condita con una notevole dose di allegria, di un gruppo di bambini di 6 anni, bambini che scoprono il mondo nelle giornate delle vacanze d’estate, nelle loro scorribande indisturbate. Ambientato nei coloratissimi motel che popolano le periferie, il film mette in scena l’architettura esagerata e grottesca della Florida, in contrasto con gli stili di vita, spesso miserabili, delle classi meno abbienti, ma sempre sovrastate dall’imperativo di dover continuare a credere nella favola disneyana.

I biglietti per i film sull’architettura costano 6 euro il biglietto intero e 5 euro il biglietto ridotto; sono in vendita nella sede della Società Generale di Mutuo Soccorso (Corso Palladio 176 – tel. 0444.546078 – www.odeonline.it) e alla cassa 30 minuti prima del film.

La mostra ‘David Chipperfield Architects Works 2018’ in Basilica Palladiana, in Piazza dei Signori, a Vicenza, sarà aperta al pubblico fino a domenica 2 Settembre 2018. Gli orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20, chiuso il lunedì.

I biglietti costano: intero 12 €, ridotto 8 €, online € 10; sono previste riduzioni per studenti universitari con tessera, gli over 65, i nati dopo il 01/01/1999, gli iscritti all’Ordine Architetti di Vicenza con tessera, gruppi di almeno 15 persone, dipendenti e agenti del Gruppo Generali.

I biglietti per la mostra sono in vendita nella biglietteria della Basilica Palladiana e online su www.vivaticket.it

David Chipperfield Architects