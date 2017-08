"Sapore di Cinema": ogni lunedì un film sul cibo al Castello Superiore di Marostica

TUTTE LE RASSEGNE DI CINEMA LL'APERTO A VICENZA E PROVINCIA

Ogni lunedì dal 7 al 21 agosto è in programma la rassegna "Sapore di Cinema" al Castello Superiore di Marostica con 3 film dedicati al cibo per una selezione delle migliori piccole, che hanno come protagonista il mondo del food nelle sue diverse declinazioni, per il ciclo di appuntamenti con il "Cinema in Giardino". La serata comincerà con l'aperitivo alle 21 e le proiezioni inizieranno alle 21.30. Ingresso a 6 euro (inclusi assaggi con prodotti tipici in tema con il film). Prenotazioni: 0424.524214. L'evento è promosso in collaborazione con la Città di Marostica nell’ambito di "Operaestate Festival 2017".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

CHEF: LA RICETTA PERFETTA. Lunedì 7 agosto, alle 21.30, in scena "Chef - la ricetta perfetta" di Jon Favreau (U.S.A., 2014) con Jon Favreau, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Sofia Vergara, Dustin Hoffman, John Leguizamo, Bobby Cannavale, Oliver Platt, Amy Sedaris (durata: 114'). Una commedia dai connotati autobiografici, in cui il regista Jon Favreau si rispecchia nel protagonista, un artista demolito dalla critica che riparte dal basso. Il famoso chef Carl Casper, frustrato a causa di un boss che limita il suo estro creativo e della stroncatura di un critico pubblicata online, decide di aprire un chiosco ambulante. Il viaggio lo riavvicinerà non solo alla passione per il suo lavoro, ma anche alla famiglia, in un’ora e mezza di risate e tenerezza prive di qualunque autocompiacimento.

BARBECUE. Lunedì 14 agosto, ore 21.30, è la volta di "Barbecue" di Eric Lavaine (Francia, 2014) con Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume de Tonquedec, Florence Foresti, Lionel Abelanski, Jérôme Commandeur, Sophie Duez, Stéphane De Groodt (durata: 98'). Appena raggiunti i cinquant’anni, Antoine ha un attacco di cuore. L’esperienza lo porta a rivoluzionare la sua vita: da sempre attento all’alimentazione, privo di vizi, preoccupato per la famiglia e corrucciato per gli amici, rinuncia alla cautela per riscoprire il divertimento, portando con sè chi gli sta attorno in una commedia corale ottimista e ricca di ironia.

LA CENA DEI CRETINI. Lunedì 21 agosto, ore 21.30, l’ultimo appuntamento con “La cena dei cretini” di Francis Veber (Francia, 1998) con Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Daniel Prévost, Catherine Frot, Francis Huster, Alexandra Vandernoot (durata: 80'). Un gruppo di parigini borghesi organizza una particolare cena del mercoledì a cui i partecipanti invitano “un perfetto cretino” da poter deridere. Pierre Brochant individua il contabile Francois Pignon, convinto di essere chiamato per via della sua passione per i modellini di monumenti famosi fatti con i cerini. Durante la serata, però, gli eventi precipitano in vicende catastrofiche ma squisitamente divertenti, per una commedia di grande successo.

