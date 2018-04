"Sand" e "8:30" - Working Title Film Festival

Working Title Film Festival

Concorso cortometraggi / lungometraggi e mediometraggi



"Sand"

di Arjan Brentjes, Olanda, 2017, 4′ - Prima italiana



"8:30"

di Laura Nasmyth & Philip Leitner, Austria, 2017, 70′ - Prima regionale

Saranno presenti la regista Laura Nasmyth e il produttore Ioanes H. Sinderman



30 aprile 2018, ore 21.00, Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza – Prima regionale





BIGLIETTI

6 € alla biglietteria del Teatro Comunale

7 € prevendita online

_______________

SINOSSI



"Sand"



Ti alzi alle 5, mangi le tue vitamine, bevi un po’ d’acqua con il tuo caffè, lavori qualche ora, mangi omega e flavonoidi, lavori ancora un po’, fai un po’ di esercizio fisico e poi ti fai una doccia. Ma non disturbarti a lavare via la sabbia dai tuoi capelli. Film d’animazione distopico dalle atmosfere sixties.



Bio-filmografia regista



Arjan Brentjes (1971) è un artista olandese. Ha realizzato diversi cortometraggi di animazione ispirati dallo stile iconico dei film del passato, ma che parlano del futuro. I suoi ultimi cortometraggi di animazione, premiati in tutto il mondo, sono Hybris e Tempo.

_______________

"8:30"



Un gruppo di venditori porta a porta prende un treno per un misterioso sobborgo. Uno di loro si trova improvvisamente catapultato in quello che sembra essere un loop infinito, in cui ritorna sempre alla stessa stazione. Un film satirico sull’alienazione urbana, il capitalismo e Google Street View, la stranezza dei sobborghi e il confuso confine tra realtà e finzione nell’era digitale.



Bio-filmografie dei registi



Laura Nasmyth è nata in Gran Bretagna e ha studiato alla Glasgow School of Art, prima di trasferirsi a Vienna, dove dal 2009 vive e lavora come scenografa, artista e filmmaker.

Philip Leitner ha studiato con Harun Farocki alla Akademie der bildenden Künste di Vienna e lavora come filmmaker, musicista e artista visivo.

_______________

