"Romeo e Giulietta" di Zeffirelli a Montecchio Maggiore

ESTATE D’EVENTI 2017 A MONTECCHIO MAGGIORE: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Domenica 30 luglio alle ore 21.15 ai bastioni del Castello di Romeo di Montecchio Maggiore verrà proiettato il film "Romeo e Giulietta" di Franco Zeffirelli per l'ultimo appuntamento con la rassegna "I Mille Volti di Giulietta 2017", dedicata al “multiforme ingegno” dell’universo delle donne. L'appuntamento, omaggio alla femminilità, farà dei Castelli di Montecchio la dimora artistica d’elezione della più grande storia d’amore mai raccontata, valorizzandoli ed esaltandone la bellezza.

ROMEO E GIULIETTA. E' un film del 1968, diretto dal regista Franco Zeffirelli, per la trasposizione cinematografica della celebre e omonima opera teatrale di William Shakespeare, girata in lingua inglese. Il film è stato adattato al grande schermo da Franco Brusati, Masolino D'Amico e dallo stesso Zeffirelli, ed è noto per essere, oltre che una tra le rappresentazioni più fedeli al testo scritto, una delle prime versioni dell'opera di Shakespeare in cui gli attori principali sono molto vicini all'età dei personaggi originali. Durante le riprese Leonard Whiting (Romeo) aveva 17 anni e Olivia Hussey (Giulietta) 16. A causa della scena di nudo tra i due e la minore età dei protagonisti, il film provocò qualche polemica, e il rating originale del film in Gran Bretagna e negli Stati Uniti fu "A", per adulti. Il regista Franco Zeffirelli, per mostrare il seno di Olivia Hussey in una scena, dovette ottenere un permesso speciale dalla censura italiana. Alla stessa Hussey fu proibito entrare in sala per vedere il film perché ritenuto per adulti a causa della sua breve scena di nudo, e lei commentò su come fosse possibile che lei non potesse vedere qualcosa che "vedo nello specchio ogni giorno".

(nella foto in alto gli attori Leonard Whiting e Olivia Hussey in una scena del film "Romeo e Giulietta")

BIGLIETTI: intero numerato 12 euro - ridotto 8 euro.

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI: Ufficio Cultura e online su www.arteven.it - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito vivaticket by Best Union. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo (0444.492259).

EVENTUALE RINVIO. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato in data da destinarsi al Castello di Romeo o al Teatro Sant’Antonio in forma semiscenica.

ORGANIZZAZIONE. L'evento è organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Circuito Regionale Teatrale Arteven - Regione del Veneto.

