"Rogue One: A Star Wars Story": missione di fantascienza al Cineforum Busnelli

LA PROGRAMMAZIONE DURANTE LE FESTIVITA' AL CINEFORUM BUSNELLI DI DUEVILLE

Da martedì 27 dicembre 2016 a mercoledì 4 gennaio 2017 il Cineforum Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 proietterà il film "Rogue One: A Star Wars Story" (Fantascienza/Avventura - 2016 - U.S.A. - 133' minuti) di Gareth Edwards con Felicity Jones. Saranno in visione sette spettacoli distribuiti nell'arco sei giorni: due martedì 27 dicembre alle 17.30 e alle 20.30; uno mercoledì 28 dicembre alle 21; uno giovedì 29 dicembre alle 20.30; uno venerdì 30 dicembre alle 21, uno domenica 1 gennaio 2017 alle 20; uno mercoledì 4 gennaio 2017 alle 18. Cast Attori: Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Alan Tudyk, Donnie Yen, Forest Whitaker, Diego Luna, Riz Ahmed. Trama del film: un improbabile gruppo di eroi, in un periodo di conflitto, intraprende una missione per sottrarre i piani della più potente arma di distruzione di massa mai ideata dall’Impero, la Morte Nera. Questo evento, spingerà delle persone ordinarie a unirsi per realizzare imprese straordinarie, diventando parte di qualcosa di più grande. Biglietti: Intero 5 euro e Ridotto 4 euro. Tessera famiglia: 7 Ingressi a 20 euro. Organizzazione: Dedalo Furioso.

Date e orari delle proiezioni per "Rogue One: A Star Wars Story":

Martedì 27 dicembre 2016: due spettacoli alle ore 17.30 e alle ore 20.30

Mercoledì 28 dicembre 2016: unico spettacolo alle ore 21.

Giovedì 29 dicembre 2016: unico spettacolo alle ore 20.30

Venerdì 30 dicembre 2016: unico spettacolo alle ore 21

Domenica 1 gennaio 2017: unico spettacolo alle ore 20

Mercoledì 4 gennaio 2017: unico spettacolo alle ore 18

ELENCO CINEMA