"Rogue One: A Star Wars Story" in 2D e 3D con Felicity Jones al "Charlie Chaplin"

LA PROGRAMMAZIONE NATALIZIA AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO

Da mercoledì 21 a mercoledì 28 dicembre 2016 il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Rogue One: A Star Wars Story" (Fantascienza/Azione/Avventura - 2016 - 133' minuti) di Gareth Edwards con Felicity Jones (disponibile anche in 3D). Saranno in visione ben 10 spettacoli (due in 3D e ottto in 2D) in 8 giorni: mercoledì 21 dicembre alle 21 in 2D; giovedì 22 e venerdì 23 dicembre sempre alle 21 in 2D; sabato 24 dicembre alle 19.40 in 3D e alle 22 in 2D; domenica 25 e lunedì 26 dicembre alle 16.45 in 3D - alle 19 e alle 21.30 in 2D; martedì 27 e mercoledì 28 dicembre sempre alle 21.30 in 2D. Cast Attori: Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Alan Tudyk, Donnie Yen, Forest Whitaker, Diego Luna, Riz Ahmed. Trama del film: un improbabile gruppo di eroi, in un periodo di conflitto, intraprende una missione per sottrarre i piani della più potente arma di distruzione di massa mai ideata dall’Impero, la Morte Nera. Questo evento, spingerà delle persone ordinarie a unirsi per realizzare imprese straordinarie, diventando parte di qualcosa di più grande. Prezzi: da lunedì a giovedì ingresso a 5.50 euro per le visioni normali in 2D e 7.50 euro per il 3D (escluso festivi, prefestivi e prime visioni).

Date e orari delle proiezioni:

Mercoledì 21 dicembre: unico spettacolo in 2D alle ore 21

Giovedì 22 e venerdì 23 dicembre: unico spettacolo in 2D sempre alle ore 21

Sabato 24 dicembre: unico spettacolo in 3D alle ore 19.40 e unico spettacolo in 2D alle ore 22

Domenica 25 e lunedì 26 dicembre: unico spettacolo in 3D alle ore 16.45 e due spettacoli in 2D alle ore 19 e alle ore 21.30

Martedì 27 e mercoledì 28 dicembre: unico spettacolo in 2D sempre alle ore 21.30

