"Rogue One: A Star Wars Story" alla Sala della Comunità di Brendola

Domenica 15 gennaio alle ore 15.30, sabato 21 gennaio alle ore 21 e domenica 22 gennaio alle ore 15.30 presso la Sala della Comunità a Vò di Brendola in via Carbonara 28 verrà proiettato il film "Rogue One: A Star Wars Story" (Fantascienza - U.S.A. - 2016 - 133' minuti) di Gareth Edwards. Cast attori: Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Jiang Wen. La pellicola è il primo capitolo di una nuova avventurosa serie cinematografica, che esplora i personaggi e gli eventi intorno alla saga di Guerre Stellari. Il film racconta la storia di un gruppo di combattenti della resistenza intenzionati a sottrarre i piani per la costruzione della temutissima Morte Nera. "Rogue One" è ambientato prima degli eventi narrati in Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza e si discosterà dai film della saga, mantenendo comunque una certa familiarità con l'universo di Star Wars. Si inoltrerà in nuovi territori, esplorando il conflitto galattico da una diversa prospettiva militare mantenendo l'atmosfera dei film di Star Wars, che i fan conoscono bene. Biglietti: 5 euro intero - 4 euro ridotto per i ragazzi fino ai 14 anni.

