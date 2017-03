"Rien à Déclarer": commedia in lingua francese con Dany Boon alla Locomotiva

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 9 AL 17 MARZO

Venerdì 10 marzo alle 20 alla Locomotiva di Vicenza in via Rismondo 2 ci sarà la proiezione in lingua francese del film "Rien à Déclarer-Niente da Dichiarare" (Commedia - 2010 - Francia/Belgio - 108' minuti) di Dany Boon. Il film tratta la storia di un doganiere francese (Dany Boon), che vive una storia d'amore con una giovane ragazza belga. Purtroppo il fratello di questa donna, un doganiere belga (Benoît Poelvoorde), è il più violento francofobo al mondo. Dopo la nascita dell'Unione Europea nel dicembre 1992, i due doganieri si trovano a pattugliare la campagna sul confine franco-belga, nonostante siano praticamente cane e gatto. L'evento è a cura dell’Associazione Alliance Française in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Informazioni: Andrea 320.5756050 - www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com.

