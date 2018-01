Rassegna di film d'autore: ogni mercoledì e giovedì al Super di Valdagno

Mercoledì 17 gennaio 2018 il Teatro Super di Valdagno inaugurerà la rassegna cineforum che si protrarrà fino al mese di marzo 2018. Gli spettacoli in programma verranno proiettati con cadenza settimanale, ogni mercoledì alle ore 18.45 e ogni giovedì alle ore 21.00.



PREZZI:

Singola proiezione: 5,50€

Informazioni presso:

- TEATRO SUPER

(Viale Trento 28 - Valdagno)

Tel. 0445 401909

Aperto da martedì a venerdì

dalle 20.30 alle 22.00

sabato aperto dalle 18.30 alle 22.00 e

domenica aperto dalle 16.00 alle 21.00



PROGRAMMAZIONE:

"L'INCREDIBILE VITA DI NORMAN" di Joseph Cedar

mercoledì 17 gennaio ore 18.45 – giovedì 18 gennaio ore 21.00

Nazione: U.S.A., Israele

Genere: Drammatico

Durata: 118'

Cast: Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Steve Buscemi, Charlotte Gainsbourg, Hank Azaria, Dan Stevens, Josh Charles, Isaach De Bankolé, Harris Yulin



Se chiedi a Norman Oppenheimer quale sia il suo mestiere la risposta sarà “se le serve qualcosa io gliela trovo!”. Norman, è un navigato affarista di New York alla disperata ricerca di attenzioni e amicizie che possano cambiargli la vita. La sua è una corsa continua a soddisfare i bisogni degli altri nella speranza di trovare un giorno rispetto e riconoscimento da sempre desiderati. Quando viene eletto Primo Ministro un uomo a cui anni prima Norman aveva fatto un favore, quel giorno che tanto aveva desiderato sembra finalmente arrivato. Ma sarà davvero come lo immaginava?

________________________________________



"L'ALTRA META' DELLA STORIA" di Ritesh Batra

mercoledì 24 gennaio ore 18.45 - giovedì 25 gennaio ore 21.00

Nazione: Regno Unito

Genere: Drammatico

Durata: 108'

Cast: Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter, Emily Mortimer, James Wilby, Freya Mavor, Michelle Dockery, Billy Howle, Joe Alwyn, Edward Holcroft, Manjinder Virk



Tony Webster, divorziato e ormai in pensione, conduce una vita solitaria e relativamente tranquilla. Un giorno viene a sapere che la madre della ragazza con cui stava ai tempi dell'università, Veronica, gli ha lasciato, nelle sue volontà testamentarie, il diario tenuto dal suo migliore amico dell’epoca - che si era messo con Veronica dopo che lei e Tony si erano lasciati. Il tentativo di recuperare il diario, ora nelle mani di una Veronica più anziana, ma egualmente enigmatica, lo costringe a rivisitare i suoi ricordi degli anni giovanili. Scavando sempre più in profondità nel suo passato, iniziano a riaffiorare tutti i dettagli di quel periodo: il primo amore, il cuore infranto, gli inganni, i rimpianti, il senso di colpa... Tony sarà in grado di trovare il coraggio di affrontare la verità e di assumersi la responsabilità delle devastanti conseguenze dei gesti che ha compiuto tanti anni prima?

________________________________________



"LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA" di Niki Caro

mercoledì 31 gennaio ore 18.45 - giovedì 1 febbraio ore 21.00

Nazione: Republica Ceca, Regno Unito, U.S.A.

Genere: Biografico, Drammatico, Guerra

Durata: 127'

Cast: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Tomothy Radford, Efrat Dor, Iddo Goldberg, Shira Haas, Michael McElhatton, Val Maloku, Martha Issová



Polonia 1939. La brutale invasione nazista porta morte e devastazione in tutto il paese e la città di Varsavia viene ripetutamente bombardata. Antonina e suo marito il dottor Jan Zabinski, custode dello zoo della città, sono una coppia molto unita sia nella vita privata che in quella professionale. Dopo la distruzione dello zoo i due si ritrovano da soli a salvare i pochi animali sopravvissuti. Sgomenti per ciò che sta accadendo al loro amato paese, la coppia deve anche sottostare alle nuove politiche di allevamento del nuovo capo zoologo nominato dal Reich: Lutz Heck. Ma quando la violenza nazista arriva all’apice e inizia la persecuzione degli ebrei, i due coniugi decidono che non possono restare a guardare e cominciano in segreto a collaborare con la Resistenza, intuendo che le gabbie e le gallerie sotterranee dello zoo, possono ora servire a proteggere in segreto delle vite umane. Quando la coppia mette in atto il piano per salvare più abitanti possibili del ghetto di Varsavia, Antonina non esita a mettere a rischio anche se stessa e i suoi figli.

________________________________________



"BORG McENROE" di Janus Metz Pedersen

mercoledì 7 febbraio ore 18.45 - giovedì 8 febbraio ore 21.00

Nazione: Svezia, Danimarca, Finlandia

Genere: Drammatico

Durata: 100'

Cast: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, Robert Emms, Leo Borg, Marcus Mossberg, Jackson Gann, Scott Arthur, Jane Perry



Una delle più straordinarie rivalità sportive di tutti i tempi che ha cambiato in modo indelebile la storia dello sport mondiale. Da una parte l’algido e composto Bjorn Borg, dall’altra l’irascibile e sanguigno John McEnroe. Il primo desideroso di confermarsi re incontrastato del tennis, il secondo determinato a spodestarlo. Svelando la loro vita fuori e dento il campo, Borg McEnroe è il ritratto avvincente, intimo ed emozionante di due indiscussi protagonisti della storia del tennis e il racconto, epico, di una finale diventata leggenda: quella di Wilmbledon 1980.

________________________________________



"OGNI TUO RESPIRO" di Andy Serkis

mercoledì 14 febbraio ore 18.45 – giovedì 15 febbraio ore 21.00

Nazione: GB

Genere: Drammatico

Durata: 117'

Cast: Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander, Ed Speleers, David Butler, Ben Lloyd-Hughes, Miranda Raison, Hugh Bonneville



L'avventuroso e carismatico Robin Cavendish ha tutta la vita davanti quando si ritrova paralizzato a causa della poliomielite che contrae mentre è in Africa. Contro il parere di tutti, sua moglie Diana lo fa dimettere dall'ospedale e lo porta a casa dove la sua dedizione e la sua intelligente determinazione trascendono la disabilità. Insieme, si rifiutano di diventare prigionieri della sofferenza di Robin e incantano gli altri con il loro umorismo, il loro coraggio e la loro sete di vita.

________________________________________



"WALK WITH ME" di Marc J. Francis

mercoledì 21 febbraio ore 18.45 - giovedì 22 febbraio ore 21.00

Nazione: USA

Genere: Documentario

Durata: 88'

Cast: Benedict Cumberbatch, Brother Pháp De, Brother Pháp Dung, Thich Nhat Hanh, Brother Pháp Huu, Sister Chân Không, Brother Pháp Linh

Lingua: Inglese (con sottotitoli in italiano)



Narrato dalla voce del candidato all’Oscar Benedict Cumberbatch Walk With Me è un viaggio nel microcosmo della comunità monastica del maestro Zen Thich Nhat Hanh, che insegna l’antica arte della meditazione buddhista oggi nota come Mindfulness.

Realizzato nel corso di tre anni nel monastero in Francia, ma anche on the road negli Stati Uniti, il film racconta per la prima volta dall’interno la quotidianità di un monastero Zen del XXI secolo, nel quale un gruppo di occidentali dalle più diverse provenienze ha scelto di ricominciare a vivere impostando la propria vita su nuovi valori, capaci di aprire inedite prospettive spirituali.

“È silenzioso e puro; contiene immagini e suoni che si traducono in una dimenticata concisione. Mi è piaciuto come i registi siano riusciti a catturare e trasmettere, cinematograficamente, lo stato a volte inspiegabile di essere risvegliato” – Alejandro González Iñárritu.



PROIEZIONE SPECIALE ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL SANGHA DI VALDAGNO.

PRIMA DELLA PROIEZIONE DI GIOVEDì 22 SARA' POSSIBILE PRATICARE UNA BREVE MEDITAZIONE CAMMINATA.

________________________________________



"LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE" di Woody Allen

mercoledì 28 febbraio ore 18.45 - giovedì 1 marzo ore 21.00

Nazione: USA

Genere: Drammatico

Durata: 101'

Cast: Kate Winslet, Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Max Casella, Jack Gore, Robert C. Kirk, David Krumholtz, Tommy Nohilly, Tony Sirico, Steve Schirripa



Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny (Kate Winslet), ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty (Jim Belushi), il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell?aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell?appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.

________________________________________



"IL PREMIO" di Alessandro Gassman

mercoledì 7 marzo ore 18.45 - giovedì 8 marzo ore 21.00

Nazione: Italia

Genere: Commedia

Durata: 100'

Cast: Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Matilda De Angelis, Marco Zitelli



Giovanni Passamonte ha avuto una vita esagerata: molte mogli e molti figli, ha scritto numerosi best seller di successo internazionale, e, nel frattempo, è diventato un uomo cinico ed egocentrico. Quando gli comunicano che ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura, per paura di volare, decide di partire in auto verso Stoccolma per andare a ritirare il premio insieme a Rinaldo, suo assistente da sempre. Al lungo viaggio in auto partecipano anche i due figli di Giovanni Passamonte, Oreste, personal trainer, e Lucrezia, blogger di successo. La strada da Roma a Stoccolma si trasformerà in un percorso denso di imprevisti in cui il gruppo incontrerà curiosi personaggi, ma si rivelerà per tutti un’occasione unica per affrontare dinamiche familiari insospettabili e conoscersi veramente.

________________________________________



"DUE SOTTO IL BURQUA" di Sou Abadi

mercoledì 14 marzo ore 18.45 - giovedì 15 marzo ore 21.00

Nazione: Francia

Genere: Commedia

Durata: 88'

Cast: Félix Moati, William Lebghil, Camélia Jordana, Anne Alvaro, Predrag 'Miki' Manojlovic, Carl Malapa, Laurent Delbecque, Oscar Copp, Oussama Kheddam, Walid Ben Mabrouk, Mostafa Habibi



Cosa non si farebbe per amore? Armand e Leila stanno pianificando di volare insieme a New York, ma pochi giorni prima della partenza, Mahmoud, fratello di Leila, fa il suo ritorno da un lungo soggiorno in Yemen, un'esperienza che lo ha cambiato... radicalmente. Ai suoi occhi, ora, lo stile di vita moderno della sorella offende il Profeta. L'unica soluzione è confinarla in casa e impedirle ogni contatto con il suo ragazzo. Ma Armand non ci sta e pur di liberare l'amata escogita un piano folle: indossare un burqa e spacciarsi per donna. Il suo nome d'arte? Shéhérazade. Quello che Armand non si aspetta è che la sua recita possa essere fin troppo convincente, al punto da attirargli le attenzioni amorose dello stesso Mahmoud.

________________________________________

"NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek

mercoledì 21 marzo ore 18.45 - giovedì 22 marzo ore 21.00

Nazione: Italia

Genere: Drammatico

Durata: 113'

Cast: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Isabella Ferrari, Lina Sastri, Peppe Barra, Luisa Ranieri, Biagio Forestieri, Maria Pia Calzone



Un incontro. Un delitto. Una città piena di segreti. In una Napoli sospesa tra magia e superstizione, follia e razionalità, un mistero avvolge l?esistenza di Adriana, travolta da un amore improvviso e un delitto violento.