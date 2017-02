"Rara: Una Strana Famiglia" al Cinema Verdi di Breganze

Lunedì 27 marzo alle 20.45 verrà proiettato il film "Rara: Una Strana Famiglia" di Pepa San Martín (Commedia drammatica - Cile/Argentina - 2016 - 90 minuti) presso il Cineforum Verdi di Breganze in via Generale Maglietta 1 per l'ultimo appuntamento con l rassegna "Latitudini 2017", dedicata alle più significative e recenti pellicole internazionali con il tema comune dell'infanzia dell'altro mondo. Biglietti: libero per i soci del Cineforum; 5 euro per i non soci.

Trama: Sara vive con sua madre, sua sorella e la moglie di sua madre. La sua vita è felice e spensierata ma quando l’adolescenza si affaccia nella sua esistenza, l’impatto con le vite degli altri ragazzini e i primi confronti con l’altro sesso sollevano una serie di problemi. Le cose diventano ancora più complicate, quando suo padre tenta a tutti i costi di ottenere la custodia delle sue figlie. La pellicola è basata su una storia vera, quella di una battaglia legale che un padre intraprende per ottenere la custodia di sua figlia, cresciuta in una famiglia omosessuale. Il film riflette su una tematica tanto attuale quanto complessa, utilizzando la lente del reale per costruire l’intera narrazione semplice ma originale. Il film riesce a convogliare i temi dell’identità e dell’opposizione sociale riservata alle coppie omosessuali all’interno di un racconto asciuttO. In concorso alla 66esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino il film ha ottenuto il premio Miglior Film all’interno della sezione Generation Kplus International Jury, riceverà il Premio Sebastiane Latino del prossimo Festival di San Sebastian dove è in concorso nella sezione Horizontes Latinos, ed è stato selezionato in concorso nella sezione Generator +13 del Giffoni Film Festival.

ELENCO CINEMA