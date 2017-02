"Qua La Zampa!" al Charlie Chaplin: uno speciale rapporto tra cane e uomo

PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 1 AL 9 FEBBRAIO

Sabato 4 febbraio alle 17.40 e domenica 5 febbraio alle 14.40 il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Qua La Zampa!" (Commedia/Avventura - 2017 - U.S.A. - 120' minuti) di Lasse Hallström e Arthur Lewis, basato sul romanzo di W. Bruce Cameron "Dalla Parte di Bailey" (A Dog's Purpose) con la voce di Jerry Scotti, raccontando dal punto di vista di Bailey, un golden retriever affascinato dal rapporto fra uomo e cane, che nell'arco di cinque decenni e diverse reincarnazioni cerca il senso della vita.Cast attori: Britt Robertson, Josh Gad, Dennis Quaid, Logan Miller, Peggy Lipton, K.J. Apa, Luke Kirby, Caroline Cave, John Ortiz. Trama del film: un cane di nome "Bailey", salvato dal bambino di otto anni, Ethan Montgomery, cerca lo scopo della sua vita attraverso le storie delle sue esperienze e dei suoi padroni. Quando Ethan deve partire per il college è costretto a lasciare Bailey, che poco tempo dopo si ammala e muore. Ma nel corso degli anni lo spirito di Bailey si reincarna in altri cani: Ellie, un pastore tedesco del Dipartimento di Polizia di Chicago, un corgi di nome Tino e infine un incrocio tra un pastore australiano e San Bernardo chiamato Buddy. Bailey avrà modo di incrociare nuovamente il suo destino con Ethan, ormai adulto. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione del film con date e orari delle proiezioni:

Sabato 4 Febbraio: ore 17.40

Domenica 5 Febbraio: ore 14.40

