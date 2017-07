"Prova d'Orchestra" di Federico Fellini a Villa Lattes di Vicenza

Mercoledì 2 agosto alle 21.15 al Centro Civico di Villa Lattes di Vicenza in via Thaon di Revel 44 nella Circoscrizione 6 verrà proiettato il film "Prova d’Orchestra" (1979 - Italia - 70' minuti) di Federico Fellini per il quinto appuntamento con la rassegna cinematografica "Cinemabulante 2017" nell'ambito di "Musica per la Città". Ingreso libero.

PROVA D'ORCHESTRA. In soli settanta minuti, Federico Fellini riassume quello che a un occhio superficiale e poco allenato può sembrare un'anomalia rispetto alla sua solita produzione. Il regista riminese si lascia alle spalle il suo mondo per scendere fra gli umani e raccontarne le gesta. "Apologo etico", secondo la definizione dello stesso Fellini, la pellicola "Prova d'Orchestra" è una riflessione sulla fragilità e le contraddizioni degli anni Settanta, un film di tocco leggero su tematiche pesanti, finanche cruciali. Di matrice televisiva come i precedenti I clowns e Block-notes di un regista, è il più complesso tra i tre, quello maggiormente aperto all'interpretazione, che invita o obbliga alla ricerca dell'allegoria.

SINOSSI. Un gruppo di orchestrali si riunisce in un antico oratorio in attesa del direttore. Ad un invisibile inviato della televisione ciascuno racconta una storia, magari un aneddoto, cercando di far passare il proprio strumento come il più importante fra tutti. Quando iniziano a suonare, il direttore d'orchestra, di origine tedesca, non si dimostra per nulla soddisfatto. Una pausa, prevista dagli accordi sindacali, è sufficiente per innescare una rivolta con tanto di slogan e scritte sul muro. All'improvviso, una enorme palla da demolizione distrugge un muro della sala, subito dopo, le prove riprendono e il direttore finisce col parlare in tedesco.

CINEMAMBULANTE. Il furgoncino del Cinemambulante sarà in diversi luoghi della città con un grande schermo gonfiabile, un proiettore e una valigia di buoni film a bordo. La musica sarà il filo conduttore dei film in programma: passione profonda che richiede disciplina e devozione, forza in grado di scuotere e motivare gli animi, elemento che accompagna il cinema fin dalle sue origini.

ORGANIZZAZIONE. "Cinemambulante a Vicenza" con "Musica per la Città" è un’iniziativa a cura di Pier Paolo Giarolo per Sgrafi Società Cooperativa nell’ambito del cartellone estivo "L’Estate a Vicenza 2017", promosso dall’assessorato alla crescita del comune di Vicenza.

CONTATTI. Per informazioni sulle proiezioni e aggiornamenti su eventuali variazioni del programma in caso di maltempo: info@sgrafi.it.

