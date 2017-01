Programmazione per l'Epifania al "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano

IL PONTE DELL'EPIFANIA: LA TOP 15 DEGLI EVENTI NEL VICENTINO DAL 5 ALL'8 GENNAIO

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Da martedì 3 a mercoledì 11 gennaio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà numerosi film per la settimana dell'Epifania dai cartoni animati "Oceania" della "Walt Disney" e "Sing" di Garth Jennings al genere fantastico ("Il GGG: Il Grande Gigante Gentile" di Steven Spielberg e "Miss Peregrine: La Casa dei Ragazzi Speciali" con Eva Green) fino alle commedie ("Fuga da Reuma Park" con Aldo, Giovanni, Giacomo e "Mister Felicità" con Alessandro Siani) e ai drammatici "Passengers" di Morten Tyldum e "Collateral Beauty" di David Frankel con Will Smith. Prezzi: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni).

La programmazione completa dei film con date e orari nella settima dell'Epifania:

Martedì 3 gennaio

OCEANIA (Cartoni Animati) con le voci di Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo e Rocco Hunt: unico spettacolo alle ore 19.20

PASSENGERS di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Laurence Fishburne e Kimberly Battista: unico spettacolo alle ore 21.30

MISTER FELICITA' di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna: unico spettacolo alle ore 19.40

IL GGG: Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg con Rebecca Hall, Bill Hader e Mark Rylance: unico spettacolo alle ore 19.30

FUGA DA REUMA PARK con Aldo, Giovanni, Giacomo - ULTIMO GIORNO: unico spettacolo alle ore 21.40

MISS PEREGRINE: La Casa dei Ragazzi Speciali di Tim Burton con Eva Green, Kim Dickens, Rupert Everett e Allison Janney - ULTIMO GIORNO: unico spettacolo alle ore 21.20

Mercoledì 4 gennaio

COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith, Keira Knightley, Edward Norton: unico spettacolo alle ore 21.20

SING (Cartoni Animati) di Garth Jennings con le voci di Oreste Baldini, Federica De Bortoli e Fabrizio Vidale: due spettacoli alle ore 19 e alle ore 21.10

OCEANIA (Cartoni Animati) con le voci di Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo e Rocco Hunt: unico spettacolo alle ore 19.15

PASSENGERS di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Laurence Fishburne e Kimberly Battista: unico spettacolo alle ore 21.40

IL GGG: Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg con Rebecca Hall, Bill Hader e Mark Rylance: unico spettacolo alle ore 19.30

Giovedì 5 gennaio

COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith, Keira Knightley, Edward Norton: due spettacoli alle ore 20.20 e alle ore 22.15

SING (Cartoni Animati) di Garth Jennings con le voci di Oreste Baldini, Federica De Bortoli e Fabrizio Vidale: tre spettacoli alle ore 17.20, alle ore 19.30 e alle ore 21.40

OCEANIA (Cartoni Animati) con le voci di Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo e Rocco Hunt: unico spettacolo alle ore 17.45

PASSENGERS di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Laurence Fishburne e Kimberly Battista: unico spettacolo alle ore 22

IL GGG: Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg con Rebecca Hall, Bill Hader e Mark Rylance: unico spettacolo alle ore 19.45

MISTER FELICITA' di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna: unico spettacolo alle ore 18.30

Venerdì 6 gennaio

COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith, Keira Knightley, Edward Norton: tre spettacoli alle ore 16.20, alle ore 20 e alle ore 22

SING (Cartoni Animati) di Garth Jennings con le voci di Oreste Baldini, Federica De Bortoli e Fabrizio Vidale: quattro spettacoli alle ore 14.30, alle ore 16.40, alle ore 18.50 e alle ore 21

OCEANIA (Cartoni Animati) con le voci di Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo e Rocco Hunt: due spettacoli alle ore 14.20 e alle ore 17

PASSENGERS di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Laurence Fishburne e Kimberly Battista: unico spettacolo alle ore 21.15

IL GGG: Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg con Rebecca Hall, Bill Hader e Mark Rylance: due spettacoli alle ore 14.45 e alle ore 19

MISTER FELICITA' di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna: unico spettacolo alle ore 18.20

Sabato 7 gennaio

COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith, Keira Knightley, Edward Norton: due spettacoli alle ore 20.20 e alle ore 22.15

SING (Cartoni Animati) di Garth Jennings con le voci di Oreste Baldini, Federica De Bortoli e Fabrizio Vidale: tre spettacoli alle ore 17.20, alle ore 19.30 e alle ore 21.40

OCEANIA (Cartoni Animati) con le voci di Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo e Rocco Hunt: unico spettacolo alle ore 17.45

PASSENGERS di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Laurence Fishburne e Kimberly Battista: unico spettacolo alle ore 22

IL GGG: Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg con Rebecca Hall, Bill Hader e Mark Rylance: unico spettacolo alle ore 19.45

MISTER FELICITA' di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna: unico spettacolo alle ore 18.30

Domenica 8 gennaio

COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith, Keira Knightley, Edward Norton: tre spettacoli alle ore 16.20, alle ore 20 e alle ore 22

SING (Cartoni Animati) di Garth Jennings con le voci di Oreste Baldini, Federica De Bortoli e Fabrizio Vidale: quattro spettacoli alle ore 14.30, alle ore 16.40, alle ore 18.50 e alle ore 21

OCEANIA (Cartoni Animati) con le voci di Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo e Rocco Hunt: due spettacoli alle ore 14.20 e alle ore 17

PASSENGERS di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Laurence Fishburne e Kimberly Battista: unico spettacolo alle ore 21.15

IL GGG: Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg con Rebecca Hall, Bill Hader e Mark Rylance: due spettacolo alle ore 14.45 e alle 19

MISTER FELICITA' di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna: unico spettacolo alle ore 18.20

Lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 gennaio

SING (Cartoni Animati) di Garth Jennings con le voci di Oreste Baldini, Federica De Bortoli e Fabrizio Vidale: unico spettacolo sempre alle ore 21

MISTER FELICITA' di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna: unico spettacolo sempre alle ore 21.15

COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith, Keira Knightley, Edward Norton: unico spettacolo sempre alle ore 21.30

ELENCO CINEMA