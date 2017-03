Programmazione al "Charlie Chaplin Cinemas" dal 2 all'8 marzo

Da giovedì 2 a mercoledì 1 marzo il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà 5 film: il film di animazione-musical "Ballerina" di Eric Summer e Éric Warin con la voce di Sabrina Ferilli; il film di avventura "The Great Wall" con Matt Damon; il cartone animato "Ozzy Cucciolo Coraggioso" di Alberto Rodriguez; la commedia "Omicidio all'Italiana" di e con Maccio Capatonda insieme a Sabrina Ferilli; il film di fantascienza/avventura/azione "Logan The Volverine" di James Mangold con Hugh Jackman. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Giovedì 2 Marzo

LOGAN The Wolverine di James Mangold con Hugh Jackman: unico spettacolo alle ore 21

OMICIDIO ALL'ITALIANA di e con Maccio Capatonda e Sabrina Ferilli: unico spettacolo alle ore 21.15

THE GREAT WALL di Zhang Yimou con Matt Damon: unico spettacolo alle ore 21.30

Venerdì 3 Marzo

LOGAN The Wolverine di James Mangold con Hugh Jackman: unico spettacolo alle ore 21

OMICIDIO ALL'ITALIANA di e con Maccio Capatonda e Sabrina Ferilli: unico spettacolo alle ore 21.20

THE GREAT WALL di Zhang Yimou con Matt Damon: unico spettacolo alle ore 21.40

BALLERINA (Cartoni Animato) di Eric Summer e Éric Warin con la voce di Sabrina Ferilli: unico spettacolo alle ore 19.40

OZZY Cucciolo Coraggioso (Cartoni Animati) di Alberto Rodríguez: unico spettacolo alle ore 20

Sabato 4 Marzo

LOGAN The Wolverine di James Mangold con Hugh Jackman: due spettacoli alle ore 19.10 e alle ore 21.40

OMICIDIO ALL'ITALIANA di e con Maccio Capatonda e Sabrina Ferilli: due spettacoli alle ore 20.10 e alle ore 22

THE GREAT WALL di Zhang Yimou con Matt Damon: due spettacoli alle ore 20.20 e alle ore 22.15

BALLERINA (Cartoni Animati) di Eric Summer e Éric Warin con la voce di Sabrina Ferilli: unico spettacolo alle ore 18.30

OZZY Cucciolo Coraggioso (Cartoni Animati) di Alberto Rodríguez: unico spettacolo alle ore 18.40

Domenica 5 Marzo

LOGAN The Wolverine di James Mangold con Hugh Jackman; tre spettacoli alle ore 16, alle ore 18.30 e alle ore 21

OMICIDIO ALL'ITALIANA di e con Maccio Capatonda e Sabrina Ferilli: tre spettacoli alle ore 16.45, alle ore 18.45 e alle ore 20.45

THE GREAT WALL di Zhang Yimou con Matt Damo: due spettacoli alle ore 18.20 e alle ore 20.30

BALLERINA (Cartoni Animati) di Eric Summer e Éric Warin con la voce di Sabrina Ferilli: unico spettacolo alle ore 15

OZZY Cucciolo Coraggioso (Cartoni Animati) di Alberto Rodriguez: due spettacoli alle ore 14.40 e alle ore 16.30

Lunedì 6, Martedì 7, Mercoledì 8 Marzo

LOGAN The Wolverine di James Mangold con Hugh Jackman: unico spettacoo sempre alle ore 21

OMICIDIO ALL'ITALIANA di e con Maccio Capatonda e Sabrina Ferill: unico spettacolo sempre alle ore 21.15

THE GREAT WALL di Zhang Yimou con Matt Damon: unico spettacolo sempre alle ore 21.30

