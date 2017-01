"Passengers": risveglio nello spazio al Cinema Araceli di Vicenza

Da giovedì 18 a domenica 22 gennaio il Cinema Araceli di Vicenza in Borgo Scroffa 20 (zona San Bortolo) proietterà il film "Passengers" (Avventura/Fantastico/Drammatico - U.S.A. - 2016 - 116' minuti) di Morten Tyldum con gli attori protagonisti Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Cast attori con personaggi interpretati: Jennifer Lawrence (Aurora Lane) - Chris Pratt (Jim Preston) - Michael Sheen (Arthur) - Laurence Fishburne (Gus Mancuso) - Andy Garcia (capitano Norris). Trama del film: a bordo della "nave stellare" Avalon si sta compiendo la più grande migrazione di massa dalla Terra verso una colonia tutta da costruire ed abitare su un nuovo pianeta, Homestead II. Cinquemila persone viaggiano addormentate in capsule all'avanguardia. Durante lo scontro con un meteorite, però, la nave riporta un incidente imprevisto e una capsula si sblocca. Jim si sveglia, così, con novanta anni di anticipo sulla data prevista insieme ad Aurora. Soli, senza alcuna possibilità di tornare indietro, i due sono condannati a finire la loro vita sulla Avalon e finiscono per innamorarsi. Ma la navicella spaziale va in avaria e a rischiare la vita ora sono molti di più e loro gli unici a poter salvare la situazione da una catastrofe. Biglietti: 6 euro intero - 5 euro ridotto.

Date e orari delle proiezioni:

Giovedì 19 Gennaio: ore 18.30

Venerdì 20 Gennaio: ore 21.00

Sabato 21 Gennaio: ore 21.00

Domenica 22 Gennaio: ore 18.30

