"Passengers": amore drammatico nello spazio al "Charlie Chaplin Cinemas"

LA PROGRAMMAZIONE DI CAPODANNO AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO

Da venerdì 30 dicembre 2016 a martedì 3 gennaio 2017 il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Passengers" (Drammatico/Romantico/Avventura - 2016 - 111' minuti) di Morten Tyldum. Cast Attori: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Jamie Soricelli, Aurora Perrineau, Kimberly Battista, Shelby Taylor Mullins, Marie Burke. Trama del film: durante un viaggio spaziale verso una nuova casa, due passeggeri vengono svegliati 90 anni prima del previsto. Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) si ritrovano con la prospettiva di passare il resto della loro vita a bordo, pur con tutti i comfort possibili, e si innamorano. Quando scoprono che l'astronave sta subendo seri danni, i due protagonisti sono gli unici, che possono salvare le vite dei 5000 passeggeri a bordo. Prezzi: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni).

Date e orari di proiezione:

Venerdì 30 dicembre 2016: unico spettacolo alle ore 21.40



Sabato 31 dicembre 2016: unico spettacolo alle ore 20.45

Domenica 1 gennaio 2017: due spettacoli in 2D alle ore 17 e alle ore 19.20 - uno spettacolo in 3D alle ore 21.30



Lunedì 2 e Martedì 3 gennaio 2017: unico spettacolo sempre alle ore 21.30



ELENCO CINEMA