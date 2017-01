"Palle di Neve: Snowtime" al Cinema Busnelli di Dueville

Domenica 29 gennaio alle 15 e alle 17.30 il Cinema Teatro Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 proiettrà il film/cartone animato "Palle di Neve: Snowtime" (Animazione - Canada - 2016 - 80' minuti) di Jean-Francois Pouliot e Francois Brisson. Cast Attori per le voci in scena: Angela Galuppo, Mariloup Wolfe, Lucinda Davis, Nicolas Svard-L'Herbier, Sophie Cadieux. Trama del film: per divertirsi durante le vacanze invernali i bambini di un paesino decidono di organizzare un’enorme sfida a palle di neve. Luke e Sophie, entrambi undicenni, saranno i capitani delle due squadre avversarie. Sophie e la sua truppa si difenderanno con un elaborato fortino di neve dagli attacchi del team di Luke. Vincerà la sfida la squadra che, alla fine delle vacanze, sarà riuscita ad occupare il fortino per ultima. Ma quello che doveva essere un passatempo allegro e divertente si trasforma presto in un conflitto molto più serio. La gioia tornerà quando i bambini decideranno di attaccare il fortino e distruggerlo fino all’ultimo pezzetto di neve piuttosto che accanirsi l’uno contro l’altro. Prezzi: 4 euro ridotto - 5 euro intero. Infoline: 0444.592225.

ELENCO CINEMA