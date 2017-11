"Pachamama - Manifesto per la Madre Terra" di Thomas Torelli a Vicenza

Sabato 25 novembre alle 20.30 al Centro Culturale San Paolo di Vicenza in viale Arturo Ferrarin 30 ci sarà la proiezione di Pachamama - Manifesto per la Madre Terra di Thomas Torelli, organizzato da Vidyanam. Un susseguirsi di poesia e riprese mozzafiato per rivivere la grandiosità della natura e l'immensità degli antichi popoli nativi in una storia d'amore senza baci che emoziona, incuriosisce e risveglia. Incontro gratuito con offerta libera.

A grande richiesta dopo l'entusiasmo delle precedenti serate, ritorna nel capoluogo berico il docu-film, nato dagli inediti di Un Altro Mondo grazie alle interviste di Igor Sibaldi, Vittorio Marchi, Alberto Ruz Buenfil, Enzo Braschi, Antonio Giacchetti, Don Luis Nah, Westin Luke Penuma ci riporta all'antico legame con la Madre Terra. I personaggi di nuovo insieme per farci riflettere su quell’arcaico legame tra Uomo e Natura che i popoli cosiddetti evoluti hanno sacrificato in nome del progresso, del consumismo e del capitalismo.

Prenotazioni: luca@vidyanam.com - Info: www.vidyanam.org.

Progetti di Thomas Torelli: Zero Inchiesta sull'undici settembre - Un Altro Mondo - Pachamama - Food ReLOVution - in fase di costruzione "Choose Love"

