"Ozzy Cucciolo Coraggioso" al "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano

PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 2 ALL'8 MARZO

Da venerdì 3 a domenica 5 marzo il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film/cartone animato "Ozzy Cucciolo Coraggioso" (Animazione - 2017 - Spagna/Canada - 90' minuti) di Alberto Rodriguez. Trama: Ozzy, un simpatico beagle, trascorre una vita serena e idilliaca fino al giorno in cui i suoi padroni devono improvvisamente partire per il Giappone senza la possibilità di portarlo con loro. Profondamente addolorati, i Martins dovranno cercare una sistemazione temporanea per Ozzy e la scelta ricade su un canile extra lusso. Ma quello che all'apparenza sembra un paradiso di amore e coccole si rivelerà ben presto una terribile prigione per cani, gestita da un proprietario malvagio. Ozzy dovrà trovare la forza di resistere e il coraggio di scappare grazie anche all'aiuto dei suoi nuovi amici a quattro zampe. Un'avventura divertente per tutta la famiglia, una storia di amicizia, coraggio e lealtà. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Venerdì 3 Marzo: unico spettacolo alle 20

Sabato 4 Marzo: orario da stabilire

Domenica 5 Marzo: orario da stabilire

Articolo in aggiornamento

