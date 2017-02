"Omicidio all'Italiana" con Sabrina Ferilli al "Charlie Chaplin Cinemas"

PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 2 ALL'8 MARZO

Da giovedì 2 a domenica 5 marzo il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Omicidio all'Italiana" (Commedia - 2017 - Italia - 100' minuti) di e con Maccio Capatonda. Cast attori: Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Ivo Avido, Sabrina Ferilli, Antonia Truppo, Fabrizio Biggio, Roberta Mattei, Gigio Morra. Trama: uno strano omicidio sconvolge la vita sempre uguale di Acitrullo, sperduta località dell’entroterra abruzzese. Il sindaco del comune e il suo vice cercheranno di strumentalizzare la vicenda per far uscire dall’anonimato il paesino. Oltre alle forze dell’ordine accorrerà sul posto una troupe del famigerato programma televisivo “Chi l’Acciso?”, condotto da Donatella Spruzzone. Grazie alla trasmissione e all'astuzia del sindaco, Acitrullo diventerà in poco tempo famosa come e ancor più di Cogne. Ma sarà un efferato crimine o un omicidio a luci grosse? Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Giovedì 2 Marzo: unico spettacolo alle 21.15

Venerdì 3 Marzo: unico spettacolo alle 21.20

Sabato 4 Marzo: orario da stabilire

Domenica 5 Marzo: orario da stabilire

Articolo in aggiornamento

