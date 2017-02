Non è un bambino qualunque: "Hungry Hearts" a Thiene

Martedì 21 febbraio alle 20 verrà proiettato all'Auditorium Fonato di Thiene in via Carlo Del Prete per la rassegna "Cinema e Psicoanalisi 2017" (vedi programma) il film "Hungry Hearts" (Drammatica - 2014 - Italia - 109' minuti) di Saverio Costanzo, tratto dal romanzo "Il Bambino Indaco" di Marco Franzoso. La pellicola è stata presentata in concorso al Festival di Venezia del 2014, dove ha vinto due Coppe Volpi per le interpretazioni di Adam Driver e Alba Rohrwacher. Trama: l'americano Jude e l'italiana Mina si incontrano a New York per una casualità: rimangono chiusi nel gabinetto di un ristorante cinese. I due si innamorano e iniziano un'appassionata convivenza in un piccolo appartamento. Poco tempo dopo, la giovane, nonostante cercasse di evitare la maternità, scopre di essere incinta e si convince che il suo sarà un bambino speciale, come le ha profetizzato una chiromante. Mina decide di proteggerlo dall'inquinato mondo esterno e lo alimenta per preservarne la purezza con frutta e verdura da lei stessa coltivata in terrazzo. Inizialmente Jude la asseconda, ma dopo qualche mese si accorge che l'ossessione della donna danneggia la salute del bambino, che non cresce a dovere per la denutrizione ed è in pericolo di vita. Jude cerca allora di nutrire il figlio di nascosto poi, scontrandosi con l'intransigenza di Mina, che alimenta il figlio con oli che lo portano a rigettare il cibo dato dal padre, decide di portarlo via con sé e di affidarlo a sua madre Anne. Mina allora, per riavere il bambino, accusa ingiustamente Jude di averla picchiata e quindi, accompagnata dalla polizia, si presenta in casa di Anne e se lo riprende.

