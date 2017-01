"Non c'è Più Religione" con Claudio Bisio al Cinema San Pietro

APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 20 AL 29 GENNAIO

Sabato 28 gennaio alle 21 e domenica 29 gennaio alle 15,30 il Cinema San Pietro ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Matteotti 56 proietterà il film "Non c'è Più Religione" (Commedia - 2016 - Italia - 90' minuti) di Luca Miniero con i celebri attori Claudio Bisio, Alessandro Gassmann e Angela Finocchiaro. Trama del film: la storia è incentrata sui conflitti tra le diverse comunità religiose del Mediterraneo in un'isola, dove i litigi avvengono perchè non si riesce a trovare il bambino per il presepe vivente. Così si chiederà aiuto alle comunità buddhista e musulmana con la nascita del "Presepe Multiculturale", che si prospetterà agli abitanti dell'isola di Porto Buio, dove di neonati se ne vedono pochi. Per poter onorare il Santo Natale con il tradizionale presepe, unico evento in grado di calamitare sull'isola qualche turista, si metterà un bambino arabo nella culla, anche se l'idea fa storcere il naso agli isolani più integralisti tra battute e colpi di scena. Interpreti e personaggi: Claudio Bisio (Cecco), Alessandro Gassmann (Marietto/Bilal), Angela Finocchiaro (Suor Marta), Nabiha Akkari (Aiba), Giovanni Cacioppo (Aldo), Laura Adriani (Maddalena), Mehdi Meskar (Alì), Paola Casella (Addolorata), Massimo De Lorenzo (Don Mario), Giovanni Esposito (Segretario del Vescovo), Roberto Herlitzka (Vescovo). Prezzi: gratuito per bambini fino ai 3 anni; ridotto (meno di 9 anni) a 3 euro; intero (dai 9 nove anni in su) a 5 euro. Infoline: 0444.696044.

Date e orari delle proiezioni:

Sabato 28 gennaio: ore 21

Domenica 29 gennaio: ore 15.30

