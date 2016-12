"Natale a Londra: Dio Salvi la Regina" con Lillo & Greg al "Charlie Chaplin"

LA PROGRAMMAZIONE NATALIZIA AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO

Da mercoledì 21 a lunedì 26 dicembre 2016 il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Natale a Londra: Dio Salvi la Regina" (Commedia - 2016 - Inghilterra/Italia - 90' minuti) di Volfango De Biasi con il duo comico Lillo & Greg e Nino Frassica. Saranno in visione ben 11 spettacoli: mercoledì alle 21.30; giovedì e venerdì alle 21.40; sabato alle 20.30 e alle 22.20; domenica e lunedì alle 16.20, alle 18.10, alle 21.45). Cast Attori: Lillo & Greg, Claudio Gregori, Pasquale Petrolo, Nino Frassica, Paolo Ruffini, Eleonora Giovanardi, Uccio De Santis, Monica Lima, Enzo Iuppariello, Ninetto Davoli, Enrico Guarneri, Vincent Riotta. Produzione: Aurelio e Luigi De Laurentiis. Distribuzione: Filmauro. Trama del film: a Londra due fratelli pasticcioni alle prese con una bella chef stellata ed il suo toscano"sous chef", un piatto sopraffino, per un mare di risate e divertimento. Gli ingredienti ci sono tutti per mettere a segno un colpo sensazionale: rapire i preziosissimi cani della Regina e travolgere Buckingham Palace per una missione grottesca ai limiti dell'impossibile. Una visone da non perdere per il ciclo stagionale dei "cinepanettone". Prezzi: da lunedì a giovedì ingresso a 5.50 euro per le visioni normali in 2D e 7.50 euro per il 3D (escluso festivi, prefestivi e prime visioni).

Date e orari delle proiezioni:

Mercoledì 21 dicembre: unico spettacolo alle ore 21.30

Giovedì 22 e venerdì 23 dicembre: unico spettacolo sempre alle ore 21.40

Sabato 24 dicembre: due spettacoli alle ore 20.30 e alle ore 22.20

Domenica 25 e lunedì 26 dicembre: tre spettacoli alle ore 16.20, alle ore 18.10 e alle ore 21.45

