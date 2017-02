"Mondovisioni" al Cimema Primavera di Vicenza

Tutti i lunedì dal 20 febbraio al 27 marzo "MONDOVISIONI" sei documentari per parlare di fondamentalismo islamico, regime egiziano, ISIS, movimenti politici dal basso, conflitto israelo-palestinese e futuro della riproduzione umana. Le serate iniziano alle 20:30 con la proiezione di un cortometraggio sul commercio equo e solidale, segue una breve introduzione dell'ospite che precede la proiezione del documentario. I documentari sono tutti in lingua originale con sottotitoli in italiano. Durante la serata la cooperativa Unicomondo offrirà te, caffè e dolcetti, tutti rigorosamente equo e solidali. Lunedì 20 febbraio: "Future Baby" Un viaggio intorno al mondo e nel futuro della riproduzione umana, tra pazienti e ricercatori, donatori e madri surrogate, cliniche e laboratori: fino a che punto vogliamo spingerci? Una affascinante e inquietante istantanea da un futuro che è già arrivato. Lunedì 27 febbraio: "Tickling Giants" Nel pieno della Primavera Araba Bassem Youssef, lascia il suo posto di cardiochirurgo per diventare un comico a tempo pieno, usando l'ironia contro il potere prima di Mubarak, poi dei Fratelli Musulmani e del presidente al-Sisi. Lunedì 6 marzo: "Alcaldessa" L'appassionante percorso di Ada Colau dalla candidatura con il movimento "Barcelona in comú" fino all'elezione a sindaca della capitale catalana: la sua storica vittoria come modello del cambiamento politico possibile nell'Europa meridionale. Lunedì 13 marzo: "The Girl Who Saved My Life" Il regista Hogir Hirori torna dalla Svezia nella sua terra natale, il Kurdistan iracheno, per documentare il destino di 1 milione di profughi in fuga dall'ISIS. Lunedì 20 marzo: "Town on a Wire" Nella fatiscente città israeliana di Lod, vivono gomito a gomito signori della droga palestinesi e coloni ortodossi ebrei. Un tormentato e illuminante microcosmo in cui le tensioni interne a Israele si materializzano nel quotidiano. Lunedì 27 marzo: "Among the Believers" Il leader religioso Abdul Aziz Ghazi, sostenitore dell'ISIS e dei talebani, incita alla jihad e sogna di imporre in Pakistan una rigida versione della Sharia. Un film allarmante che svela le battaglie ideologiche che stanno modellando l'intero mondo musulmano.

