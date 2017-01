"Mister Felicità" con Alessandro Siani al Cinema Campana di Marano Vicentino

PONTE DELL'EPIFANIA: GLI APPUNTAMENTI NEL VICENTINO

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 6 a lunedì 8 gennaio il Cinema Campana di Marano Vicentino in via Vittorio Veneto 2 proietterà il film "Mister Felicità" (Commedia - 2016 - Italia - 90' minuti) con Alessandro Siani e Diego Abatantuomo. Regia di Alessandro Siani. Cast Attori: Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna. Trama del film: Martino (Alessandro Siani) è un giovane napoletano indolente e disilluso, che vive in Svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il Dottor Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del Dottor Gioia, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio sono alle porte e Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità tra equivoci e rivelazioni inaspettate, proverà a far tornare Arianna come campionessa di un tempo. Per informazioni: 0445.560719 - info@cinemacampana.org.

Date e orari delle proiezioni:

Venerdì 6 gennaio: unico spettacolo alle 20.30

Sabato 7 gennaio: unico spettacolo alle 20.30

Domenica 8 gennaio: unico spettacolo alle 20.30

Lunedì 9 gennaio: unico spettacolo alle 20.30

ELENCO CINEMA